1 июля Кремль сообщил о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном — первом за почти три года. Главы государств обсудили российско-украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности кризис вокруг иранской ядерной программы. Французские эксперты рассказали RTVI, что побудило двух лидеров созвониться именно сейчас и можно ли уже говорить о дипломатическом возрождении двусторонних отношений.

Арно Дюбьен, директор франко-российского аналитического центра «Обсерво»:

Именно Иран, а не Украина, похоже, был главной темой беседы президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Франция и Россия, две ядерные державы, обеспокоены последствиями израильских и американских ударов для будущего иранской ядерной программы.

Для Макрона это также способ дистанцироваться от нового канцлера Германии Фридриха Мерца и не отдавать США монополию на диалог с Москвой.

Важен и символизм: стороны выходят из бессмысленной ситуации, в которой они больше не разговаривали друг с другом, но речь о возрождении двусторонних отношений здесь, безусловно, не идет. Споры слишком многочисленны и имеют очень глубокие корни, начиная с Украины — вопроса, по которому ни Макрон, ни Путин не сдвинулись ни на сантиметр.

Игорь Деланоэ, заместитель директора франко-российского аналитического центра «Обсерво»:

Беседа двух лидеров после почти трехлетнего перерыва свидетельствует об их общей заинтересованности в возобновлении контактов. Тому способствует контекст на Ближнем Востоке: европейцы хранят полное молчание по поводу израильско-американских ударов по Ирану, в то время как Россия также остается скорее в роли зрителя.

Что касается Украины, то после недавних саммитов G7 и НАТО стало ясно, что Дональд Трамп хочет еще больше освободить США от своих обязательств. Сегодняшнее заявление Пентагона о «паузе» в поставках боеприпасов Киеву представляет собой конкретную иллюстрацию этого. Возможно, именно этот контекст побудил президента Франции попытаться возобновить контакт со своим российским коллегой.

С российской стороны, на мой взгляд, Владимир Путин пытается «разыграть конкурентную борьбу» в украинском вопросе. Трампу это неинтересно, но он и не выкручивает руки украинцам, как хотелось бы Кремлю. Разговор с Макроном может спровоцировать реакцию Трампа, который по-прежнему ищет возможность заключить сделку по Украине и не хочет, чтобы европейцы затмили его, чего они сделать не в состоянии. Эта беседа также может привести к возобновлению российско-американских переговоров, которые зашли в тупик и были отложены американской стороной.

Я бы не стал заходить так далеко в вопросе о возможном возрождении связей Франции и России после разговора Макрона и Путина. Украина остается камнем преткновения в двусторонних отношениях, и позиции Парижа и Москвы по этому вопросу диаметрально противоположны.

Тем не менее, заявленное желание продолжить обмен мнениями после его возобновления указывает на то, что Франция могла бы сыграть роль привилегированного собеседника России в лагере стран, которые утверждают, что хотят продолжать оказывать Украине непоколебимую поддержку. Эту группу представляют ключевые страны Евросоюза: не только Германия, но и Великобритания, хотя она уже не входит в ЕС.

Кремль, вероятно, посчитал политические позиции Макрона более прочными, нежели чем у премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера Германии. И, прежде всего, в отличие от двух других лидеров, президент Франции находится у власти с 2017 года, и, как ожидается, останется на своем посту в течение еще двух лет.

Татьяна Кастуева-Жан, директор центра «Россия/Евразия» Французского института международных отношений (IFRI):

Поводом для телефонного разговора Макрона и Путина, на мой взгляд, скорее является Иран. Но и российско-украинский конфликт имеет большое значение, особенно на фоне постепенного выхода Трампа из игры. Президент США пересмотрел поставки оружия Украине в то время, как Европа так и не подготовилась в достаточной степени к этому очевидному сценарию. Франция пытается сыграть роль державы, которая может разговаривать со всеми главными участниками обоих конфликтов.

Я не удивлена недавней беседе президентов Франции и России. В одном из последних интервью новый посол Франции в России Николя де Ривьер выступил без резкой критики Путина. А Макрон на полях саммита НАТО сказал, что нужно вернуться к диалогу для формирования архитектуры безопасности. Вопрос был только в том, когда состоится этот разговор.

Что касается возможного улучшения российско-французских отношений: трудно судить по одному звонку, но, похоже, стремление к этому есть. С другой стороны, это может быть и новая цикличная безрезультатная попытка. Во французском языке есть поговорка: «Танго танцуют вдвоем». Путин не собирается ни в чем уступать, а танцевать одному Макрону бессмысленно.