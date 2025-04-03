Минздрав предложил передать право выбирать медицинское учреждение для лечения в другом регионе от пациента и лечащего врача врачебным комиссиям. Поправки вызвали беспокойство в пациентских организациях: получение более качественной медицинской помощи по ОМС может усложниться, а пациентам придется либо довольствоваться уровнем оказания специализированной помощи в своем регионе, либо платить за него из своего кармана, считают опрошенные RTVI эксперты.

Министерство здравоохранения планирует изменить условия предоставления специализированной медицинской помощи: если для лечения необходимо будет лечь в больницу вне региона проживания, решение будет принимать врачебная комиссия, а не пациент и лечащий врач, как это происходит сейчас. Это следует из проекта «Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». На документ обратил внимание “Медвестник”.

Согласно федеральному закону №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» пациент имеет право на выбор врача и медицинской организации — порядок выбора последней определяется приказом Минздрава, который и планируют изменить. Специализированная медицинская помощь включает в себя «профилактику, диагностику и лечение заболеваний <…>, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий». Специализированную медицинскую помощь оказывают людям с некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями, новообразованиями, болезнями крови, нервной системы и так далее. Полный список стандартов специализированной медицинской помощи опубликован на сайте Минздрава.

В Минздраве объясняют готовящиеся нововведения “повышением эффективности маршрутизации пациентов” и считают, что новый порядок определения медицинской организации, где человек сможет получить специализированную помощь, создаст удобство для пациентов, так как комиссии выберут лучший вариант для направления пациента в другой регион, пишет “Коммерсант”.

В комитете Госдумы по охране здоровья уже вступились за проект Минздрава: по мнению главы комитета Сергея Леонова, изменения должны оптимизировать потоки пациентов и облегчить им доступ к специализированной медпомощи.

Чем больше инстанций, тем дольше ждать помощи

В пациентских организациях не разделяют оптимизма Минздрава. Первый вице-президент Всероссийского общества онкогематологии (ВООГ) “Содействие”, региональный представитель ВООГ по Волгоградской области Андрей Солодовников в разговоре с RTVI отметил, что пациентский опыт показывает: чем больше инстанций, тем дольше получение медицинской помощи:

“Будет ли увеличение сроков? Однозначно да, с учетом того, что у нас на сегодняшний день врачебные комиссии порой проводятся не с той периодичностью, которая необходима”.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв согласен с тем, что появление врачебной комиссии в порядке маршрутизации пациентов может осложнить пациентский опыт. “К сожалению, наш опыт показывает, что врачебная комиссия может стать дополнительным барьером для получения пациентами положительного решения по тому или иному вопросу, связанному с оказанием медпомощи или лекарственным обеспечением”, — объясняет он.

При этом сроки, в которые выносится решение о направлении пациента на лечение, по мнению Жулёва, вряд ли сильно изменятся, так как медицинскую комиссию можно провести достаточно быстро. Тем не менее он не исключает вероятности, что могут образовываться очереди на прохождение врачебной комиссии.

На платной основе

По словам Юрия Жулёва, проблему направления пациента для оказания специализированной медицинской помощи в другой регион неоднократно обсуждали в 2024 году в связи с интересами онкологических больных. Однако на самом деле проблема недоступности некоторых видов медицинской помощи шире, в том числе она касается и планового лечения в клиниках вне региона регистрации.

“Особенно в неравном положении оказываются пациенты, временно проживающие в городах с большими миграционными потоками. Не имея постоянной прописки, они испытывают сложности с получением необходимой плановой медпомощи, включая льготное лекарственное обеспечение”, — говорит Жулёв.

Ключевая проблема в вопросе лечения пациента вне региона проживания и регистрации в том, кто должен платить за этих пациентов, поясняет Жулёв:

“Регион временного проживания воспринимает их как чужих, а механизм компенсации затрат на лечение за счет бюджета региона, где они постоянно зарегистрированы, отсутствует”.

Вопрос мог бы решиться, если бы в России появился механизм возмещения или перераспределения затрат между регионами прикрепления пациента к медицинскому учреждению и фактического получения медицинской помощи, считает эксперт.

Более того, закон не предусматривает возможности обжаловать решение врачебной комиссии. Всероссийское общество онкогематологии обращалось в Минздрав с предложением определить порядок обжалования, но в ведомстве, по словам Солодовникова, ответили, что “на сегодняшний день порядок не определен — и точка”.

“Я считаю, что этим пациента подталкивают к оплате медицинской помощи в другом регионе. То есть сейчас вы можете обратиться по направлению бесплатно, а если не будет направления, так как будет отказ врачебной комиссии, то вам эта медицинская помощь будет оказана только на платной основе”, — добавляет он.

Порядок работы врачебной комиссии определяется приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. N 502н. В соответствии с документом, комиссию возглавляет главврач медицинской организации, он же определяет состав комиссии. Согласно приказу, врачебная комиссия должна собираться не реже одного раза в неделю.

“Но мы постоянно сталкиваемся с тем, что эти сроки нарушаются по разного рода причинам. Сейчас на врачебную комиссию навешано столько функций, что тут тоже только и делать, что заседать”, — добавляет Андрей Солодовников.

Региональные особенности медицинской помощи

По словам Солодовникова, сложно говорить о том, в каких регионах пациенты чаще хотят воспользоваться правом получить специализированную медицинскую помощь вне региона проживания. Но регионы, в которых люди предпочитают получать медицинскую помощь, назвать можно — это столица и федеральные центры. По словам Юрия Жулёва, наиболее острая ситуация — в регионах с низким уровнем экономического развития, слабой системой здравоохранения и нехваткой медицинских кадров.

“Вы, как простой потребитель, обращаетесь туда, где товары лучше, где выбор больше, где вы можете без очереди получить ту или иную услугу. Здесь тоже самый фактор: у нас наиболее развитые центры — это Москва и Санкт-Петербург. Естественно, что пациент ищет хорошего врача, в эту формулировку мы вкладываем и профессионализм, и возможность использования всех методов диагностики, и возможность лечения в том числе. Где у нас наиболее доступная медицинская помощь? По общему мнению, там, где есть научные центры, — это Москва, Питер”, — соглашается Солодовников.

Такая ситуация точно складывается среди пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, добавляет он. Москва и Санкт-Петербург, по словам Солодовникова, располагают наиболее подготовленными специалистами:

“За последние годы в силу ряда причин, в том числе и материальных, Москва переманила к себе достаточно большое количество специалистов из регионов, и, по сути, многие регионы оголены. Естественно, я понимаю врача, потому что ему хочется развиваться, получать достойную оплату своего труда, ему не хочется решать вопросы с лекарственным обеспечением, с диагностикой, а во многих регионах у нас эти вопросы провисают”.

При этом хорошие специалисты могут быть и в регионах, но здесь возникает вопрос информированности об этом пациентов и информационной работы самих медицинских учреждений.

Юрий Жулев согласен с тем, что “утечка” пациентов обычно происходит в федеральные медицинские учреждения. “К ним больше доверия, поэтому большинство пациентов стремятся попасть туда в случае возникновения сомнений в решениях врачей”, — объясняет эксперт.

«Пациент уходит на второй план»

Передача врачебным комиссиям права принимать решение о лечении в другом регионе связана с ужесточением административного контроля за процессами оказания медицинской помощи, считает Юрий Жулёв.

“Решения, принимаемые врачебными комиссиями, находятся под более пристальным вниманием органов власти, системы здравоохранения”, — объясняет он.

Андрей Солодовников добавляет, что из проекта приказа Минздрава можно сделать вывод, что сейчас ведомство стремится выстроить более простые и понятные финансовые модели, а не более простой путь для пациента:

“На сегодняшний день складывается впечатление, что большая часть приказов выпускается для того, чтобы было удобнее работать чиновникам, а пациент уходит на второй план”.

Тем не менее представители пациентских организаций надеются, что проект будет работать, как и задумывал Минздрав, оптимальным образом для всех участников процесса. “Стоит посмотреть, как этот механизм начнет действовать, где начнутся провисания, потому что сейчас мы только предполагаем, как это может быть. Чиновники предполагают одно, мы, пациентские организации, пытаемся найти те риски, которые возникнут при реализации приказа с 1 сентября. Но, может быть, все заработает хорошо. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но время покажет”, — говорит Солодовников.

При этом в любом случае пациенты не останутся без специализированной медицинской помощи, вопрос будет только в сроках ее оказания и сроках исправления “провисаний” новой системы. Пациентские организации готовы выносить проблемы, которые могут возникнуть после принятия приказа, на обсуждение и с Минздравом, и с думским комитетом по здравоохранению, и с Общественной палатой, чтобы максимально оперативно и эффективно помочь пациентам.

“Главный минус в том, что все это займет время, как это произошло с приказом о выдаче лекарственных препаратов: сроки обеспечения лекарств убрали, и уже три года мы бьемся за то, чтобы эти сроки вернуть. А это время, это люди, это пациенты, причем у нас это пациенты с диагнозами, для которых время является ключевым фактором”, — заключил Солодовников.