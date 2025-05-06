Памятник маршалу Константину Рокоссовскому, который был похищен пять лет назад с кладбища в польском городе Легница и найден распиленным — без головы и булавы, сейчас хранится на складе местного Музея меди. Подробности о судьбе памятника выяснил RTVI.

Как удалось узнать RTVI, на прежнее место памятник не вернулся. Постамент по-прежнему пустует — вскоре после кражи в 2020 году местные жители принесли к нему портрет маршала и свечи.

«Голову памятника найти не удалось, но по поручению музея она была воссоздана. Памятник полностью защищен и находится на складе Музея Меди в Легнице», — ответил на запрос RTVI пресс-секретарь мэрии польского города Гжегож Кочубай.

Постамент, с которого был украден памятник маршалу Рокоссовскому. Польша, Легница, 2020 год

В ночь на 30 июля 2020 года неизвестные проникли на муниципальное кладбище Легницы, взломав ворота, сняли с постамента памятник маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому и вывезли его в неизвестном направлении. Этот участок кладбища был частью музейной экспозиции под открытым небом «Тень звезды. Оставшиеся в Легнице памятники социалистической Польши». Другие монументы и могилы советских солдат, погибших в боях за немецкий Лигниц (ставший после войны Легницей), злоумышленники не тронули.

Позже статую нашли на окраине города в поле — без головы и маршальской булавы.

В то же время некоторые СМИ писали, что утерянные фрагменты все же были обнаружены, в том числе отпиленная голова. Но в каком они были состоянии — не известно.

Предполагаемым злоумышленником оказался 34-летний житель Легницы, который уже был замечен в преступлениях — например, угонял автомобили. Ущерб от повреждения бюста и ворот кладбища оценили в 100 тысяч злотых (более 2 млн рублей). За кражу со взломом ему грозило 10 лет тюрьмы, а из-за рецидива срок мог увеличиться до 15-ти. Из полиции Легницы, куда RTVI обратился за комментарием, ответа не последовало.

Памятник Константину Константиновичу Рокоссовскому, командовавшему 2-м Белорусским фронтом, освобождавшим Польшу, был поставлен в Легнице в 1987 году. Ранее в этом городе на западе страны находился штаб Северной группы войск СССР. Создателем монумента стал польский скульптор-монументалист Аугустын Дырда. 20 октября 1992 года коммунальные службы города снесли статую, распилили и хотели отправить на переплавку. Но местный энтузиаст, создатель музея Красной Армии Михал Сабадах выкупил памятник, восстановил его и поставил у себя в саду рядом с музеем. В декабре 2019 года пожилой коллекционер передал памятник государству.

Ранее RTVI выяснил, что стало с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге. Он был демонтирован при других обстоятельствах — в апреле 2022 года по решению горсовета района Прага-6. В пресс-службе муниципалитета рассказали в ответ на запрос, что изначально монумент был помещен на склад в Мешице, недалеко от чешской столицы. Впоследствии он был передан в аренду Музею памяти 20 века и должен стать частью постоянной экспозиции. Однако она пока не открылась.