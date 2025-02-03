Крупнейшему в мире донору USAID грозит закрытие после аудита со стороны Департамента эффективности правительства США во главе с Илоном Маском. Среди главных получателей финансовой помощи от агентства — Украина. Большие суммы также выделялись Грузии. Сколько денег тратит USAID, какие цели преследует и что ждет эту организацию — в материале RTVI.

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) было учреждено президентом Джоном Кеннеди в 1961 году на основании Закона о внешней помощи. У истоков этой концепции стоял план Маршалла, направленный на восстановление европейских государств после Второй мировой войны.

По информации Исследовательской службы Конгресса (CRS), сегодня USAID помогает «стратегически важным странам», борется с нищетой и болезнями, а также содействует «коммерческим интересам США путем поддержки экономического роста развивающихся стран». В агентстве работает более 10 тысяч человек, примерно две трети из них — за рубежом. За все время своего существования организация профинансировала проекты в 158 странах.

С начала 1990-х годов больше всего денег USAID уходило на здравоохранение, включая борьбу со СПИДом, а с 2020 года — с пандемией COVID-19. В 2022 году крупнейшим сектором по объему финансирования стала гуманитарная помощь. А в 2023 году первое место занял сектор помощи в государственном управлении — согласно CRS, это произошло «в результате прямой финансовой поддержки, оказываемой США правительству Украины».

USAID функционирует как независимое агентство, из-за чего часто спорят республиканцы и демократы — первые хотят отдать организацию под контроль Государственного департамента, а вторые выступают за укрепление ее автономии и полномочий. Еще один вопрос, провоцирующий бурные дискуссии: можно ли называть расходы на USAID пустой тратой бюджетных средств.

USAID работало в России с 1992-го по 2012-й год. При содействии этой организации были разработаны первая часть Гражданского кодекса, Налоговый кодекс и Конституция России.

Украина — главный реципиент USAID

За 2023 финансовый год — самый последний год, по которому имеются полные данные, — USAID потратило более $44 млрд (менее 1% федерального бюджета США) на проекты в примерно 130 странах. Больше всего денег от агентства получила Украина, за ней следуют Эфиопия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Сомали, Йемен, Афганистан, Нигерия, Южный Судан и Сирия.

В бюджете на 2024 год агентство USAID запрашивало для реализации программ на Украине $522 млн, а в бюджете на 2025-й — $482 млн. Выделение этих денег мотивировалось «обеспечением стратегического провала России» и «поддержкой украинского народа».

Всего с февраля 2022 года Конгресс США направил Украине через USAID более $46 млрд. Из них более $30 млрд ушло на прямую бюджетную помощь, $5 млрд — на содействие развитию и $2,6 млрд — на гуманитарную помощь.

Миллионы долларов для Грузии

Проект бюджета USAID на 2025 год также предусматривал серьезную помощь для Грузии — $116,5 млн. Только в рамках программы «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии» планировалось выделить Тбилиси $80 млн — больше в евразийском регионе предполагалось направить только Украине ($250 млн).

Американские власти обосновывали реализацию этой программы «устойчивостью стран к злонамеренному иностранному влиянию» и «продвижением евроатлантической интеграции». Кроме Украины и Грузии, в списке потенциальных получателей финансовой помощи числились Армения ($45 млн), Молдова ($55 млн), Узбекистан ($31,8 млн), Таджикистан ($28,9 млн), а также страны Западных Балкан ($105,6 млн).

В целом USAID потратило на проекты в Грузии около $1,9 млрд. «В настоящее время USAID спонсирует примерно 40 программ [в Грузии] с общей суммой в размере около $373 млн и годовым бюджетом более $70 млн», — говорится в архивной версии сайта агентства.

Что будет с USAID дальше

Первый серьезный удар по USAID был нанесен сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа, когда тот издал указ о заморозке большей части иностранной помощи на 90 дней. Работу агентства приостановили, а сотни сотрудников уволили или отправили в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, Трамп до сих пор не назвал имя нового администратора USAID — при Джо Байдене этот пост занимала экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.

1 февраля глава службы безопасности USAID Джон Ворхиз и его заместитель Брайан Макгилл были отправлены в административный отпуск. Этому предшествовал их отказ предоставить сотрудникам Департаментом эффективности правительства США доступ к секретной информации агентства, в том числе к отчетам разведки. Позже перестал открываться сайт USAID, аккаунт организации в соцсети X удалили, а Fox News сообщил о закрытии штаб-квартиры агентства в Вашингтоне для его персонала.

Источники Reuters сообщили, что Трамп намерен передать USAID в ведение Госдепартамента. По информации The Wall Street Journal, указ президента может быть подписан в начале этой недели. Представители Демократической партии заявили, что такой шаг будет незаконным, так как закрытие любого федерального агентства должно быть изначально одобрено Конгрессом.

Гуманитарные организации считают, что любые шаги по роспуску USAID будут иметь ужасные последствия для стран, в которых работает агентство, пишет Forbes. Сторонники организации называют ее незаменимым инструментом внешней политики США, который в случае ликвидации «нельзя будет легко восстановить».

Илон Маск, главный рупор противников USAID, не только назвал агентство «преступной организацией», которой «пора умереть», но еще и обвинил его в финансировании COVID-19 и биологического оружия. Глава Департамента эффективности правительства США заявил, что USAID прекратит свою работу, на что уже получил одобрение от Дональда Трампа.