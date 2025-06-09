За день до неожиданной отставки министра обороны Казахстана с официального сайта министерства исчезло сообщение о подписании Казахстаном соглашения о военном сотрудничестве с Великобританией на 2025-2026 годы. Двухлетний план был подписан в Лондоне делегацией, которую возглавлял руководитель аппарата Минобороны полковник Ербол Кумарбекулы.

Успешное военное сотрудничество двух стран длится уже десять лет. Россия при этом воспринимает Великобританию как недружественную страну, которая активно поставляет украинской армии дальнобойные ракеты Storm Shadow и танки Сhallenger −2, а российское Минобороны неоднократно отмечало участие английских инструкторов и наемников на стороне ВСУ.

Удаленное с сайта казахского Минобороны сообщение содержало лишь официальную информацию. Так в нем указывалось, что во время встречи с «представителями британского оборонного ведомства обсуждались текущие вопросы военного сотрудничества и перспективы взаимодействия». Их основными направлениями «являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании», говорилось в удаленном сообщении.

«Мне сложно объяснить, зачем это было сделано», — сказал RTVI на условиях анонимности один из высокопоставленных казахстанских военных. По его словам, «ничего крамольного удаленный текст не содержал». Также, уверен источник, в нем не было информации, которая ранее не озвучивалась представителями казахского Минобороны.

Двухлетний план, уверены источники RTVI, не несет никаких угроз для соседних с Казахстаном государств, т.к. в первую очередь затрагивает подготовку подразделений для участия в миротворческих миссиях и гуманитарные программы. Как считает источник, прежний план сотрудничества, рассчитанный на 2022-23 годы, в части подготовки миротворческих сил нуждался в корректировке. Поэтому новое соглашение дополнили «исходя из опыта, полученного в ходе первой миссии» казахстанского миротворческого контингента в Сирии. Также в документе обширное место уделено различным образовательным программам.

«Насколько я знаю, в плане есть несколько разделов, в которых указывается по каким образовательным программам предполагается сотрудничество, оговаривается количество предполагаемых стажировок, число потенциальных участников и т.д.», — отметил источник RTVI.

Но все эксперты уверены, что в заключенном с англичанами соглашении, нет «никаких тайных договоренностей» или пунктов, «которые были бы чувствительны для наших союзников по ОДКБ».

Источники RTVI настаивают, что хотя в плане идет речь о сотрудничестве в военно-технической области, однако ни о «закупке Казахстаном английского оружия, ни о крупных совместных учениях или открытии базы на нашей территории речи не идет».

По мнению собеседников RTVI, все нюансы нового двухлетнего плана скорее всего были согласованы еще в мае этого года, во время визита в Астану государственного министра, лорда Вернона Коакера.

Напомним, что сотрудничество Минобороны Казахстана и Великобритании длится уже более десяти лет. В 2013 английских военные впервые начали активно участвовать в совместных программах Казахстана и НАТО. А в апреле 2022 года Казахстан подписал план военного сотрудничества с Великобританией на 2022—2023 годы. Уже в сентябре 2023 года, Астану посетил с визитом тогдашний министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Однако во время переговоров, Хиппи, рассказал источник RTVI, так активно призывал Казахстан встать на «правильную» сторону, что «наши видимо решили поставить контакты с англичанами на паузу, и возобновили их только сейчас — дождавшись смены правительства».

При этом в Алматы долгое время действует Центр миротворческих операций Министерства обороны. Здесь британская сторона ежегодно организует курсы английского языка для казахстанских миротворцев и курсы повышения квалификации для преподавателей-лингвистов Национального университета обороны и Центра миротворческой подготовки. По официальным данным, в рамках проекта Минобороны Великобритании «Английский для миротворцев» с 2020-го по 2025 год обучение на этих курсах прошли более 300 казахских военнослужащих. Параллельно с Центром в Казахстане действуют и курсы ВМААТ (Британская военная консультативная и учебная группа).

Стоит также отметить, что помимо Англии, в августе прошлого года Казахстан подписал договор о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Гораздо более серьезным за счет потенциального военно-технического сотрудничества было подписанное в 2021 году соглашение с Италией, которая также является членом NATO, а в январе этого года, в Стамбуле, было подписано соглашение с Турцией.

Да и целом сотрудничество Казахстана и Североатлантического альянса имеет давнюю и достаточно богатую историю начиная с 1992 году, когда страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества. Практическое сотрудничество началось, когда Казахстан присоединился к программе «Партнерство ради мира» (PfP) в 1995 году. В материалах, размещенных на официальных сайтах альянса, указывается, что «участие Казахстана в Процессе планирования и оценки PfP с 2002 года способствовало развитию взаимодействия между подразделениями его вооруженных сил и союзниками по НАТО. Продолжается совместная работа по дальнейшему развитию миротворческого полка для работы совместно с союзниками по НАТО».

Казахстан активно участвовал в проведении учений и тренировок в рамках программы «Партнерство ради мира». С 2006 года по 2017 годы в сотрудничестве с союзниками по НАТО и региональными партнерами Казахстан проводил ежегодные военные учения под названием «Степной орел».

После 2022 года Астана с одной стороны резко интенсифицировала сотрудничество в военной сфере, с другой стороны изменила ее формат, сделав больший упор не на блоковое, а двустороннее сотрудничество. Только в мае этого года Министерство обороны Казахстана провело встречи с представителями и руководителями военных ведомств Германии, Италии, Китая, Вьетнама, Азербайджана, Великобритании, не говоря уже о визитах 8-9 мая в Россию и Белоруссию.

На роль одного из главных партнеров Астаны в военной и военно-технической сфере постепенно выходит Турция. Так, 23 мая этого года делегация Вооруженных сил Казахстана под руководством первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова посетила Анкару, где встретилась с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Как сообщает казахстанского минобороны, «стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности. Речь, в частности, шла о проведении военных учений, сотрудничестве в сфере образования, языковой подготовки и миротворческой деятельности». Кроме того, «казахстанская делегация также побывала на военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Турции».

В Астане не скрывают интерес к продукции турецкого ВПК в области связи, колесной бронетехники, беспилотников, а также производства вертолетов и самолетов. В мае 2022 года в ходе визита делегации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Анкару был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве, в соответствии с которым Казахстан может начать лицензионную сборку и обслуживание турецких беспилотников ANKA. Уже сейчас в Казахстане работают СП по производству средств связи, колесной бронетехники.

Еще одна важная точка сотрудничества Казахстана и Турции — подготовка кадров. По количеству обучающихся в ее высшим военных учебных заведениях казахстанских курсантов (37 человек) Анкара уступает только Москве. В прошлом году Казахстан отправил на обучение в вузы и учебные центры зарубежных государств 390 военнослужащих. Традиционно значительная часть из них учится в России — 139 человек. При этом большая часть — 251 человек учится либо в странах НАТО, либо в странах Глобального Юга — 37 военнослужащих направлены на обучение в Турецкую Республику, 13 обучаются в вузах США, остальные — по программам бакалавриата и магистратуры в Узбекистане, Индии, Италии, Китае и Корее. Кроме того, в 2024 году еще 190 военнослужащих казахстанской армии прошли курсовую подготовку в армиях США, Турции, Италии, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Кореи, Пакистана и Индии.

В Минобороны Казахстана не ответили на вопрос, почему сообщение о подписании военного сотрудничества с Казахстаном было удалено с официального сайта ведомства.

Илья Никитин