Президент Казахстана продолжает кадровые ротации, начавшиеся с отставки главы горадминистрации Алматы Ерболата Досаева. Политологи связывают воскресную отставку министров обороны и транспорта с обострившейся конкуренцией местных элит и борьбой за финансовые потоки, которая будет только усиливаться перед выборами 2028 года.

Президент Казахстана 8 июня отправил в отставку сразу двух ключевых министров своего правительства — министра обороны Руслана Жаксылыкова и транспорта Марата Карабаева. Лишь отставка последнего была в общем-то ожидаема и не вызвала особого удивления, особенно после того как 14 мая на заседании Совета безопасности Токаев лично объявил ему выговор.

При этом отставка главы Минобороны Руслана Жаксылыкова была полностью неожиданной, поскольку каких-либо формальных оснований и претензий к его деятельности — по крайней мере, в публичном поле, — никто, включая президента, не высказывал.

До настоящего момента увольнения министров обороны Казахстана были связаны с чрезвычайными ситуациями или громкими скандалами вокруг ведомства. Так, один из глав ведомства был уволен после скандала с поставками военной техники за рубеж, еще один — после масштабного взрыва складов с боеприпасами, в результате которого погибли люди, а непосредственный предшественник г-на Жаксылыкова на посту Мурат Бектанов был сначала уволен, а затем и осужден за «служебное бездействие в период чрезвычайного положения» в январе 2022 года.

Фактически во время тех январских событий Жаксылыков, возглавлявший тогда Национальную гвардию, был единственным силовиком, который однозначно поддержал Токаева. И именно подразделения Нацгвардии сыграли ключевую роль в подавлении массовых беспорядков и разгроме заговора, которым, по официальной версии, руководил глава Комитета национальной безопасности, бывший премьер-министр страны Карим Масимов.

По словам источников RTVI в военной среде Казахстана, после утверждения на посту министра Жаксылыков активно занялся реформированием всей системы обороны. Начались масштабные закупки новых видов вооружений, в армии резко увеличилось количество часов боевой подготовки, Минобороны принялось решать социальные проблемы военных. Особое место министр уделял развитию беспилотных систем. Также была подготовлена и утверждена новая концепция территориальной обороны.

По словам источников RTVI, прошедший путь от командира разведвзвода до министра обороны Жаксылыков был «прежде всего армейским офицером — и только потом политиком и тем более аппаратчиком»: эти качества вначале сказались на его «взаимодействии с разными политическими центрами принятия решений, а затем, видимо, и привели к отставке».

Источники RTVI также не исключают, что неожиданную отставку могла спровоцировать и «внутренняя, межродовая конкуренция в Вооруженных силах — и, соответственно, разные взгляды на развитие армии», а также «конфликты, связанные с закупками вооружений».

Действительно, в последние несколько лет после поручений президента Казахстана о масштабной модернизации вооружения произошло резкое увеличение госрасходов на эти нужды, что привело к жесткой конкуренции за бюджетные потоки между потенциальными поставщиками. Так, например, вспыхнул конфликт вокруг поставок бронетранспортеров, которые республика исторически получала из России.

Однако на новый контракт на $4 млрд, который, по данным СМИ, предполагал закупку порядка 800 машин, начала претендовать как турецкая OTOKAR со своим БТР ARMA, так и казахстанские производители, близкие к влиятельному бизнесмену Кенесу Ракишеву — родственнику нынешнего главы ОДКБ Иманагали Тасмагамбетова. У кого в итоге Казахстан закупил бронетранспортеры, официально не сообщалось.

При этом источники RTVI уверены, что с отставкой министра обороны никаких радикальных изменений «внешнеполитического вектора», включая союзнические отношения с Россией или изменение военной доктрины страны, не произойдет. Новый министр обороны — теперь уже бывший заместитель Жаксылыкова и главнокомандующий Силами воздушной обороны Даурен Косанов — расценивается экспертами как «человек того же поколения», который тоже начинал службу еще при Советском Союзе и является выпускником российских военных академий.

Сразу после назначения Косанов встретился с Токаевым — и тот, как сообщает официальный сайт главы государства, дал новому министру «ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры».

Между тем спешка, с которой были проведены отставки, вызвала удивление у казахстанских политологов.

«Я не помню, чтобы президентские указы об отставках фигур такого уровня выходили по воскресеньям, однако, вполне возможно, это связано с предстоящими в понедельник международными визитами в Астану, и президент хотел, чтобы в них участвовали уже новые министры», — сказал RTVI казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Более того, по данным RTVI, министр транспорта Марат Бектенов вообще не подозревал о своей отставке и вылетел в Грузию, чтобы принять участие в открытии совместного логистического терминала в Поти. После приземления самолета он узнал о своем новом статусе. Официальная церемония теперь пройдет в понедельник уже с участием нового главы Минтранса.

У казахстанских политологов нет и единого мнения о том, являются ли неожиданные кадровые изменения частью единого процесса, который начался около месяца назад с отставки акима (мэра) Алматы Ерболата Досаева. Часть экспертов полагает, что смена министров — это «обычный кадровый процесс, и у каждой отставки были свои причины, и они не связаны друг с другом кроме как хронологически».

«Это не столько системная отставка, сколько совокупность многих факторов. Ерболат Досаев — большая политическая фигура, масштаба премьера, и мы до сих пор не знаем, есть у него перспектива возвращения в политику или нет. По министрам главное — это состояние дел в их ведомствах. И потом, я заметил, что Досаев был назначен в январе 2022 года, Жаксылыков возглавил Минобороны тоже в январе 2022 года. Видимо, президент старается, чтобы больше трех лет никто не задерживался на этой позиции», — сказал RTVI Данияр Ашимбаев.

Другие эксперты обращают внимание, что президентский срок Токаева перешел через экватор, а поскольку Конституция страны не позволяет ему избираться повторно, в преддверии выборов 2028 года в стране начинает обостряться внутриэлитная конкуренция за политическое влияние и финансовые потоки.

«Все отставники в силу своих должностей курировали очень серьезные финансовые потоки: Алматы — крупнейший город и донор республиканского бюджета, на транспортные проекты идут громадные инвестиции (как государственные, так и частные), про бюджет Минобороны и говорить, наверное, не надо. При этом и Досаев, и Жаксылыков, и в меньшей степени Бектенов были еще очень сильными управленцами, харизматиками, а аппарат крайне ревниво относится к таким фигурам», — сказал RTVI на условиях анонимности один из казахстанских публичных политиков.

Илья Никитин