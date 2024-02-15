35 лет спустя: как советские войска покидали Афган

35 лет назад, 15 февраля 1989 года, из Афганистана вышли последние части ограниченного контингента советских войск, который до этого на протяжении почти десяти лет участвовал в вооруженном конфликте на территории страны. Теперь к этой дате приурочен День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В августе 1989 года газета «Правда» обнародует данные о потерях СССР в Афганской войне — 13 835 погибших военнослужащих.

К началу 1999 года специалисты по статистике подведут итог по убитым, умершим от ран и болезней, погибшим в ЧП и пропавшим без вести — более 14 тысяч военнослужащих Советской Армии, почти 600 сотрудников КГБ, из которых большинство составили пограничники, и 28 сотрудников МВД, то есть свыше 15 тысяч человек в общей сложности.

Стоимость участия в афганском конфликте для советского бюджета должна была рассчитать специально созданная группа экономистов и специалистов различных министерств, но результаты ее работы так и остались неизвестными.

Последний командующий ограниченным контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов предположил, что получившиеся суммы оказались «ошеломляющими», и власти не решились их обнародовать

После возвращения ветеранов Афгана появился термин «афганский синдром», обозначавший неспособность многих воинов-афганцев адаптироваться обратно к мирной жизни.

Многие из «афганцев», как впоследствии признали специалисты, страдали посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Некоторые за время пребывания в Афганистане успели пристраститься к употреблению наркотиков.

Военный историк Юрий Рубцов потом утверждал, что проведенное в начале 1990-х годов тестирование выявило минимум 35-40% нуждавшихся в профессиональной псиологической помощи участников афганского конфликта.