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15.02.2024 / 15:37

35 лет спустя: как советские войска покидали Афган

35 лет спустя: как советские войска покидали Афган
Vitaly Zaporozhchenko / AP

35 лет назад, 15 февраля 1989 года, из Афганистана вышли последние части ограниченного контингента советских войск, который до этого на протяжении почти десяти лет участвовал в вооруженном конфликте на территории страны. Теперь к этой дате приурочен День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Вертолеты в аэропорту Кабула, где базируется оставшиеся советские солдаты, 4 февраля 1989 года
Liu Heung Shing / AP

Колонна советских солдат возвращается в Советский Союз с севера Афганистана, 7 февраля 1989 года
Boris Yurchenko / AP

В августе 1989 года газета «Правда» обнародует данные о потерях СССР в Афганской войне — 13 835 погибших военнослужащих.

Торжественная встреча советских войск на берегу реки Амударьи близ Термеза, 6 февраля 1989 года
Виктор Будан, Георгий Надеждин / ТАСС

Советские солдаты-интернационалисты во время возвращения, 6 февраля 1989 года
Виктор Будан, Георгий Надеждин / ТАСС

К началу 1999 года специалисты по статистике подведут итог по убитым, умершим от ран и болезней, погибшим в ЧП и пропавшим без вести — более 14 тысяч военнослужащих Советской Армии, почти 600 сотрудников КГБ, из которых большинство составили пограничники, и 28 сотрудников МВД, то есть свыше 15 тысяч человек в общей сложности.

Парашютно-десантная часть возвращается из Кабула на родину, 6 февраля 1989 года
Георгий Надеждин / ТАСС

Колонна советских солдат-интернационалистов возвращается из Афганистана, 6 февраля 1989 года
Виктор Будан, Георгий Надеждин / ТАСС

Стоимость участия в афганском конфликте для советского бюджета должна была рассчитать специально созданная группа экономистов и специалистов различных министерств, но результаты ее работы так и остались неизвестными.

Советские войска в последние дни вывода из Афганистана, аэропорт Кабула
Patrick Robert / Sygma via Getty Images

Советский солдат у вертолета МИ-24 на советском военном аэродроме в Кабуле, 8 февраля 1989 года
Laurent Rebours / AP

Советские солдаты получают свежие газеты и почту во время остановки колонны в Афганистан
Leonid Yakutin / Defense Ministry Press Service / AP

Последний командующий ограниченным контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов предположил, что получившиеся суммы оказались «ошеломляющими», и власти не решились их обнародовать

Подразделения советских войск возвращаются на родину, 11 февраля 1989 года
Ю. Шкурин / ТАСС

Советские солдаты во время военного парада в аэропорту Кабула, 13 февраля 1989 года
Laurent Rebours / AP

После возвращения ветеранов Афгана появился термин «афганский синдром», обозначавший неспособность многих воинов-афганцев адаптироваться обратно к мирной жизни.

Вывод советских войск, Кабул, Афганистан, 14 февраля 1989 года
Eric Bouvet / Gamma-Rapho via Getty Images

Многие из «афганцев», как впоследствии признали специалисты, страдали посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Некоторые за время пребывания в Афганистане успели пристраститься к употреблению наркотиков.

Последняя советская часть садится на военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула, 13 февраля 1989 года
Laurent Rebours / AP

Советский десантник оставляет автограф двум местным женщинам в Термезе, СССР, после возвращения из Афганистана, 15 февраля 1989 года
Victor Yurchenko / AP

Генерал-лейтенант Борис Громов на бронетранспортере, который едет из Афганистана по мосту через реку Амударья в Термезе, Узбекистан, 15 февраля 1989 года
Leonid Yakutin / Defense Ministry Press Service / AP

Военный историк Юрий Рубцов потом утверждал, что проведенное в начале 1990-х годов тестирование выявило минимум 35-40% нуждавшихся в профессиональной псиологической помощи участников афганского конфликта.

Встреча солдат-афганцев на границе
Юрий Дьяконов / Коммерсантъ

Солдаты советской армии машут руками, когда их последний отряд пересекает мост на границе между Афганистаном и советским Узбекистаном недалеко от узбекского города Термез, 15 февраля 1989 года
Vitaly Zaporozhchenko / AP

Владимир Терешков
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