Иран отмечает 45-летие Исламской революции. Какой она была и что сделала со страной

Сегодня, 11 февраля 2024 года, иранцы массово отмечают 45-летие Исламской революции. До ее начала, в 1960-70-х годах, на Западе считали Иран одной из самых прогрессивных и светских мусульманских стран, с ним активно сотрудничали США и Израиль. Но всего за один год ситуация резко поменялась — и Иран стал Исламской республикой.

С 1963 года иранский шах Мохаммед Пехлеви проводил политику модернизации, названную «белой революцией» и призванную сделать страну «пятой индустриальной державой мира». Первые протесты под религиозными лозунгами вспыхнули уже тогда: сторонники духовенства выступали против земельной реформы и эмансипации женщин.

Идейным вдохновителем беспорядков 1963 года выступил аятолла Рухолла Хомейни. Власти арестовали его и выслали из страны. Он провел почти 15 лет в эмиграции, поддерживая связь со своими иранскими единомышленниками и за это время успел стать непререкаемым авторитетом для значительной части иранцев.

В народе ходили слухи о роскоши, в которой купается монаршая семья и коррумпированные приближенные правителя. Говорили и о жестокости шахской тайной полиции САВАК.

Шаху Пехлеви удалось многого достичь — например, за годы «белой революции» в стране вдвое снизился общий показатель смертности. Но его критики продолжали указывать на экономические просчеты, а в 1970-х годах стремление иранского монарха к строительству крупных инфраструктурных объектов и масштабным соцпрограммам обернулась гиперинфляцией. Власти пытались бороться с ней, наказывая «спекулянтов», чем вызвали возмущение базарных торговцев, которые веками жили по законам свободного рынка.

«Белая революция» создала заводы и фабрики, делая невыгодными традиционные ремесла и разоряя земледельцев. Программа ликвидации массовой неграмотности привела к появлению большого количества образованных людей, но рабочих мест для них не хватало, и выпускники вузов сидели без работы. Шахские реформы все больше воспринимались как разрушительное вторжение в жизнь простых людей.

К концу 1970-х годов Иран вплотную подобрался к первой десятке мировых экономик. ВВП на душу населения рос куда быстрее, чем в Китае или Южной Корее. Но высокая рождаемость (при шахе население выросло вдвое), неровный подход к развитию регионов и коррупция среди чиновников нивелировали экономические достижения Пехлеви и увеличивали социальное неравенство. Все политические партии, кроме провластного «Возрождения», были запрещены, роль парламента стала номинальной, а население контролировала тайная шахская полиция САВАК.

Масштабные волнения начались в январе 1978 года. Одним из поводов стал расстрел мирной студенческой демонстрации, участники которой протестовали против приезда президента США. Другим — вышедшая через несколько дней статья в главной провластной газете: ее авторы называли аятоллу Хомейни гомосексуалом, агентом британской разведки и пособником коммунистов. После этого протесты вспыхнули с новой силой, и полиция активно применяла оружие для их разгона.

В августе агенты САВАК подожгли кинотеатр в Абадане, чтобы выкурить укрывшихся там протестующих. Жертвами пожара стали более 400 человек, в основном — обычные зрители, пришедшие посмотреть фильм. В начале сентября в Тегеране начался новый антиправительственный митинг, против которого согнали военную технику. В результате погибли около 90 иранцев.

Шах Пехлеви пытался поправить положение кадровыми перестановками, но тщетно. В октябре 1978 года Иран охватили забастовки работников чуть ли не всех отраслей, а в ноябре власти окончательно утратили контроль над происходящим. Советские наблюдатели подсчитали, что в митингах участвовал каждый десятый иранец, и с каждым разом эти акции были организованы все лучше и лучше.

В начале января 1979 года шах назначил последнего премьера — лидера светской либеральной оппозиции Шахпура Бахтияра, а в середине месяца вместе с семьей покинул страну. Его отъезд был встречен ликованием. Бахтияр, стремясь стабилизировать ситуацию, пригласил в Иран изгнанника аятоллу Хомейни. В Тегеране духовного лидера встречали миллионы сторонников, уже считавших его главой государства. Вскоре он сформировал альтернативное правительство.

9-11 февраля 1979 года вооруженные хомейнисты взяли верх над последними воинскими частями, верными Бахтияру, и по ТВ прозвучало объявление о победе революции. В конце марта состоялся референдум, и 99,3% проголосовавших высказались за превращение Ирана в исламскую республику. Чтобы облегчить им выбор, бюллетени раскрасили в «правильный» (зеленый) и «неправильный» (красный) цвета. В декабре совет высших шиитских богословов избрал Хомейни пожизненным рахбаром (верховным руководителем) республики.

После победы революции в Иране начались массовые репрессии. Еще в феврале 1979 года особые трибуналы стали приговаривать к смерти высокопоставленных военных, бывших министров и губернаторов. Одним из первых расстреляли генерала Хасана Пакравана, который в 1964 году отговорил шаха Пехлеви казнить аятоллу Хомейни. По некоторым данным, за пять лет после образования исламской республики были казнены около 9 тысяч иранцев.

Параллельно в стране проводили «исламскую культурную революцию» — закрывали учебные заведения, увольняли нелояльных преподавателей, журналистов и работников культуры, запрещали западную моду, кино и книги, обязали женщин носить традиционную мусульманскую одежду. Супружеская измена, употребление алкоголя и наркотиков стали уголовными преступлениями.

Исламская республика оказалась в международной изоляции после того, как в ноябре 1979 года сторонники революции взяли в заложники 66 сотрудников американского посольства в Тегеране. Так они выражали протест против согласия США предоставить убежище покинувшему Иран Пехлеви. Большую часть захваченных дипломатов (52 человека) отпустили лишь через полтора года, когда бывший шах был уже мертв.

Когда в 1979 году Хомейни вернулся в Тегеран из парижской ссылки, в Иране жили 36 миллионов человек. С тех пор население страны выросло более чем вдвое, в том числе благодаря послереволюционному бэби-буму, начавшемуся с призыва аятоллы создать новое поколение мусульман-шиитов. В конце 1980-х годов из-за экономического кризиса, возникшего на фоне войны с Ираком, власти ввели программу планирования семьи, чтобы ограничить рождаемость. В 2010-х годах стало очевидно, что население страны стареет, и программа была отменена. Прирост населения возобновился, но преимущественно в крупных городах. В Тегеране, например, проживает более 12 млн человек.

Уровень жизни в Иране за последние 45 лет сильно упал. По экономике больно ударил кризис нефтедобывающей индустрии, вызванный ирано-иракским конфликтом. В конце 2010-х годов Иран экспортировал в первую очередь нефтепродукты и деривативы, активно импортируя продукты питания. Их стоимость по отношению к зарплатам выросла: если в 1978 году на минимальную зарплату иранец мог купить 74 кг красного мяса, то в 2019 году этих денег стало хватать лишь на 10 кг. На 2022 финансовый год правительство установило минимальную зарплату на уровне примерно $200, а потребительская корзина товаров первой необходимости стоила вдвое дороже.

За годы, минувшие после революции, Иран потерял значительную часть своих водных ресурсов. За год в стране выпадает около 228 мм осадков — в пять раз меньше среднего показателя по миру. Около 90% запасов воды тратится на сельское хозяйство, хотя в общемировой практике этот показатель не превышает 69%. Растущие крупные города требуют все больше водных ресурсов, что приводит к иссушению ближайших рек: например, река Зайендеруд, когда-то протекавшая через третий по величине город Исфахан, так обмелела, что уже не достигает городской черты.

После 1979 года в Иране резко увеличилось количество браков, но с 2009 года оно начало уменьшаться. Уровень разводов при этом с 1978 года вырос в четыре раза.

С 1970-х годов женщинам стало легче получить высшее образование: если в 1978 году только 2,9% школьниц поступали в вузы, то в 2016 году их насчитывалось уже 65,5%. Но на рынке труда женщинам не рады: безработица среди них в Иране вдвое превышает мужскую. Безработица среди молодежи в 2018 году достигала 30%.

До революции в Иране было 450 кинотеатров. В 2015 году, по подсчетам ЮНЕСКО, осталось 380 кинозалов. С учетом роста населения доступность большого экрана резко упала: если раньше на один кинотеатр приходилось 80 тысяч зрителей, то сейчас — 208 тысяч. Схожая тенденция прослеживается и на книжном рынке: в 1980-х годах каждая книга в Иране печаталась средним тиражом в 7 тысяч экземпляров, то сейчас выходит около 200 тысяч экземпляров.

Что касается реформ, обещанных революционерами в 1979 году, то они так и не были проведены. Подавляющее большинство сельхозугодий по-прежнему находится в руках крупных собственников, треть их составляет мусульманское духовенство.

Для поколения иранцев, родившихся после 1979 года, революция имеет небольшое значение. «Многие из них выходят в интернет, смотрят спутниковое телевидение. У себя дома они часто занимаются делами, которые муллы явно бы не одобрили», — утверждал в 2009 году бывший британский дипломат Кристофер Рандл.

С 1979 года Иран живет под зарубежными санкциями, число которых постепенно росло. С 2012 года страна отключена от банковской системы SWIFT. Как и россияне после начала военной операции на Украине, иранцы активно пользуются VPN, а зарубежные фильмы нелегально завозятся в страну и дублируются местными озвучальщиками. Большинство иностранных фирм, включая сети общепита, ушли с иранского рынка или вообще туда не заходили, но их замещает местный фастфуд с блюдами национальной кухни.