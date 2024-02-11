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11.02.2024 / 18:49

Иран отмечает 45-летие Исламской революции. Какой она была и что сделала со страной

Иран отмечает 45-летие Исламской революции. Какой она была и что сделала со страной
Rouzbeh Fouladi / ZUMA / TASS

Сегодня, 11 февраля 2024 года, иранцы массово отмечают 45-летие Исламской революции. До ее начала, в 1960-70-х годах, на Западе считали Иран одной из самых прогрессивных и светских мусульманских стран, с ним активно сотрудничали США и Израиль. Но всего за один год ситуация резко поменялась — и Иран стал Исламской республикой.

9 октября 1978 года. Демонстранты в Тегеране протестуют против шаха Мохаммада Резы Пехлеви. Один из участников на переднем плане держит плакат с портретом аятоллы Хомейни. Сорок пять лет назад правящий шах Ирана покинул страну, а исламская революция свергла остатки его временного правительства. Последствия революции 1979 года, включая захват посольства США в Тегеране и кризис с заложниками, до сих пор отражаются на чпезвычайно напряженных отношениях между Ираном и Америкой
AP

С 1963 года иранский шах Мохаммед Пехлеви проводил политику модернизации, названную «белой революцией» и призванную сделать страну «пятой индустриальной державой мира». Первые протесты под религиозными лозунгами вспыхнули уже тогда: сторонники духовенства выступали против земельной реформы и эмансипации женщин.

Декабрь 1978 года. Демонстранты с палками и портретом императрицы Фарах на прошахском митинге в Исфахане
Michel Lipchitz / AP

Идейным вдохновителем беспорядков 1963 года выступил аятолла Рухолла Хомейни. Власти арестовали его и выслали из страны. Он провел почти 15 лет в эмиграции, поддерживая связь со своими иранскими единомышленниками и за это время успел стать непререкаемым авторитетом для значительной части иранцев.

28 января 1979 года. Бунтовщики штурмуют штаб-квартиру полиции в Тегеране
Bob Dear / AP

В народе ходили слухи о роскоши, в которой купается монаршая семья и коррумпированные приближенные правителя. Говорили и о жестокости шахской тайной полиции САВАК.

Декабрь 1978 года. Женщины несут портрет шаха и его семьи на митинге в поддержку монарии в Исфахане
Michel Lipchitz / AP

Шаху Пехлеви удалось многого достичь — например, за годы «белой революции» в стране вдвое снизился общий показатель смертности. Но его критики продолжали указывать на экономические просчеты, а в 1970-х годах стремление иранского монарха к строительству крупных инфраструктурных объектов и масштабным соцпрограммам обернулась гиперинфляцией. Власти пытались бороться с ней, наказывая «спекулянтов», чем вызвали возмущение базарных торговцев, которые веками жили по законам свободного рынка.

Michel Setboun / Corbis / Getty Images

«Белая революция» создала заводы и фабрики, делая невыгодными традиционные ремесла и разоряя земледельцев. Программа ликвидации массовой неграмотности привела к появлению большого количества образованных людей, но рабочих мест для них не хватало, и выпускники вузов сидели без работы. Шахские реформы все больше воспринимались как разрушительное вторжение в жизнь простых людей.

1979 год. Сотрудник дорожной полиции Тегерана регулирует движение в первый день работы временного правительства. Страна надеется вернуться к нормальной жизни после длительного революционного периода
Michel Lipchitz / AP

К концу 1970-х годов Иран вплотную подобрался к первой десятке мировых экономик. ВВП на душу населения рос куда быстрее, чем в Китае или Южной Корее. Но высокая рождаемость (при шахе население выросло вдвое), неровный подход к развитию регионов и коррупция среди чиновников нивелировали экономические достижения Пехлеви и увеличивали социальное неравенство. Все политические партии, кроме провластного «Возрождения», были запрещены, роль парламента стала номинальной, а население контролировала тайная шахская полиция САВАК.

1979 год. Революционная гвардия Ирана охраняет заваченые позиции в Тегеране
Bettmann / Getty images

Масштабные волнения начались в январе 1978 года. Одним из поводов стал расстрел мирной студенческой демонстрации, участники которой протестовали против приезда президента США. Другим — вышедшая через несколько дней статья в главной провластной газете: ее авторы называли аятоллу Хомейни гомосексуалом, агентом британской разведки и пособником коммунистов. После этого протесты вспыхнули с новой силой, и полиция активно применяла оружие для их разгона.

В августе агенты САВАК подожгли кинотеатр в Абадане, чтобы выкурить укрывшихся там протестующих. Жертвами пожара стали более 400 человек, в основном — обычные зрители, пришедшие посмотреть фильм. В начале сентября в Тегеране начался новый антиправительственный митинг, против которого согнали военную технику. В результате погибли около 90 иранцев.

1 февраля 1979 года. Аятолла Хомейни в Тегеране после 14 лет изгнания. В своем обращении он объявил действующее правительство Ирана незаконным, поскольку оно было назначено шахом.
FY / AP

Шах Пехлеви пытался поправить положение кадровыми перестановками, но тщетно. В октябре 1978 года Иран охватили забастовки работников чуть ли не всех отраслей, а в ноябре власти окончательно утратили контроль над происходящим. Советские наблюдатели подсчитали, что в митингах участвовал каждый десятый иранец, и с каждым разом эти акции были организованы все лучше и лучше.

В начале января 1979 года шах назначил последнего премьера — лидера светской либеральной оппозиции Шахпура Бахтияра, а в середине месяца вместе с семьей покинул страну. Его отъезд был встречен ликованием. Бахтияр, стремясь стабилизировать ситуацию, пригласил в Иран изгнанника аятоллу Хомейни. В Тегеране духовного лидера встречали миллионы сторонников, уже считавших его главой государства. Вскоре он сформировал альтернативное правительство.

12 марта 1979 года. Демонстрация иранских женщин за равные права в Тегеране
AP

9-11 февраля 1979 года вооруженные хомейнисты взяли верх над последними воинскими частями, верными Бахтияру, и по ТВ прозвучало объявление о победе революции. В конце марта состоялся референдум, и 99,3% проголосовавших высказались за превращение Ирана в исламскую республику. Чтобы облегчить им выбор, бюллетени раскрасили в «правильный» (зеленый) и «неправильный» (красный) цвета. В декабре совет высших шиитских богословов избрал Хомейни пожизненным рахбаром (верховным руководителем) республики.

4 февраля 1979 года. Тысячи людей ежедневно собираются на школьном дворе в Тегеране, чтобы увидеть аятоллу Рухоллу Хомейни и получить его благословение
Michel Lipchitz / AP

После победы революции в Иране начались массовые репрессии. Еще в феврале 1979 года особые трибуналы стали приговаривать к смерти высокопоставленных военных, бывших министров и губернаторов. Одним из первых расстреляли генерала Хасана Пакравана, который в 1964 году отговорил шаха Пехлеви казнить аятоллу Хомейни. По некоторым данным, за пять лет после образования исламской республики были казнены около 9 тысяч иранцев.

Фейерверк над башней Азади (Свободы) в Тегеране. Иран празднует 45-ю годовщину Исламской революции
Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Параллельно в стране проводили «исламскую культурную революцию» — закрывали учебные заведения, увольняли нелояльных преподавателей, журналистов и работников культуры, запрещали западную моду, кино и книги, обязали женщин носить традиционную мусульманскую одежду. Супружеская измена, употребление алкоголя и наркотиков стали уголовными преступлениями.

Мужчина держит поротрет покойного генерала Революционной гвардии Касема Солеймани, который был убит в результате атаки американских беспилотников в 2020 году в Ираке. В Тегеране проходит ежегодный митинг в память об Исламской революции 1979 года
Vahid Salemi / AP

Исламская республика оказалась в международной изоляции после того, как в ноябре 1979 года сторонники революции взяли в заложники 66 сотрудников американского посольства в Тегеране. Так они выражали протест против согласия США предоставить убежище покинувшему Иран Пехлеви. Большую часть захваченных дипломатов (52 человека) отпустили лишь через полтора года, когда бывший шах был уже мертв.

Иранские мальчики в форме Корпуса стражей исламской революции скандируют лозунги во время демонстрации по случаю 45-й годовщины Исламской революции в Тегеране
Rouzbeh Fouladi / ZUMA / TASS

Когда в 1979 году Хомейни вернулся в Тегеран из парижской ссылки, в Иране жили 36 миллионов человек. С тех пор население страны выросло более чем вдвое, в том числе благодаря послереволюционному бэби-буму, начавшемуся с призыва аятоллы создать новое поколение мусульман-шиитов. В конце 1980-х годов из-за экономического кризиса, возникшего на фоне войны с Ираком, власти ввели программу планирования семьи, чтобы ограничить рождаемость. В 2010-х годах стало очевидно, что население страны стареет, и программа была отменена. Прирост населения возобновился, но преимущественно в крупных городах. В Тегеране, например, проживает более 12 млн человек.

Улицы Тегерана украшены национальными флагами
Vahid Salemi / AP

Уровень жизни в Иране за последние 45 лет сильно упал. По экономике больно ударил кризис нефтедобывающей индустрии, вызванный ирано-иракским конфликтом. В конце 2010-х годов Иран экспортировал в первую очередь нефтепродукты и деривативы, активно импортируя продукты питания. Их стоимость по отношению к зарплатам выросла: если в 1978 году на минимальную зарплату иранец мог купить 74 кг красного мяса, то в 2019 году этих денег стало хватать лишь на 10 кг. На 2022 финансовый год правительство установило минимальную зарплату на уровне примерно $200, а потребительская корзина товаров первой необходимости стоила вдвое дороже.

Демонстранты идут по флагам Израиля и США во время ежегодного митинга в годовщину исламской революции
Vahid Salemi / AP

За годы, минувшие после революции, Иран потерял значительную часть своих водных ресурсов. За год в стране выпадает около 228 мм осадков — в пять раз меньше среднего показателя по миру. Около 90% запасов воды тратится на сельское хозяйство, хотя в общемировой практике этот показатель не превышает 69%. Растущие крупные города требуют все больше водных ресурсов, что приводит к иссушению ближайших рек: например, река Зайендеруд, когда-то протекавшая через третий по величине город Исфахан, так обмелела, что уже не достигает городской черты.

Люди на митинге в Тегеране
Vahid Salemi / AP

После 1979 года в Иране резко увеличилось количество браков, но с 2009 года оно начало уменьшаться. Уровень разводов при этом с 1978 года вырос в четыре раза.

Ракеты иранского производства выставлены перед монументом Азади (Свобода) во время ежегодного митинга в честь Исламской революции 1979 года в Тегеране
Vahid Salemi / AP

С 1970-х годов женщинам стало легче получить высшее образование: если в 1978 году только 2,9% школьниц поступали в вузы, то в 2016 году их насчитывалось уже 65,5%. Но на рынке труда женщинам не рады: безработица среди них в Иране вдвое превышает мужскую. Безработица среди молодежи в 2018 году достигала 30%.

Участники митинга в Тегеране несут чучело израильского премьера Беньямина Нетаньяху
Rouzbeh Fouladi / ZUMA / TASS

До революции в Иране было 450 кинотеатров. В 2015 году, по подсчетам ЮНЕСКО, осталось 380 кинозалов. С учетом роста населения доступность большого экрана резко упала: если раньше на один кинотеатр приходилось 80 тысяч зрителей, то сейчас — 208 тысяч. Схожая тенденция прослеживается и на книжном рынке: в 1980-х годах каждая книга в Иране печаталась средним тиражом в 7 тысяч экземпляров, то сейчас выходит около 200 тысяч экземпляров.

Мужчина несет перевернутый плакат против США перед ракетами иранского производства, выставленными на ежегодном митинге в честь исламской революции 1979 года в Тегеране
Vahid Salemi / AP

Что касается реформ, обещанных революционерами в 1979 году, то они так и не были проведены. Подавляющее большинство сельхозугодий по-прежнему находится в руках крупных собственников, треть их составляет мусульманское духовенство.

Мемориальная экспозиция во время митинга англо-иранской общины в поддержку стремления иранского народа к новой революции. Англо-иранская община вместе со сторонниками Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) отметила 45-ю годовщину демократической революции в Иране, подавленной теократическим режимом в 1979 году.
Loredana Sangiuliano / SOPA Images / ZUMA / TASS

Для поколения иранцев, родившихся после 1979 года, революция имеет небольшое значение. «Многие из них выходят в интернет, смотрят спутниковое телевидение. У себя дома они часто занимаются делами, которые муллы явно бы не одобрили», — утверждал в 2009 году бывший британский дипломат Кристофер Рандл.

ZUMA / TASS

С 1979 года Иран живет под зарубежными санкциями, число которых постепенно росло. С 2012 года страна отключена от банковской системы SWIFT. Как и россияне после начала военной операции на Украине, иранцы активно пользуются VPN, а зарубежные фильмы нелегально завозятся в страну и дублируются местными озвучальщиками. Большинство иностранных фирм, включая сети общепита, ушли с иранского рынка или вообще туда не заходили, но их замещает местный фастфуд с блюдами национальной кухни.

Екатерина Дериглазова