Как проходит книжная ярмарка non/fictio№ 25 в Москве. Фоторепортаж

В московском Гостином дворе с 30 ноября по 3 декабря проходит Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ 25, где можно купить книги 340 издательств, в том числе и зарубежных. В программе — встречи с писателями, дискуссии и мастер-классы. Среди спикеров — писатели Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров, Леонид Юзефович, искусствовед Зельфира Трегулова, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва, историк моды Александр Васильев и многие другие. На самой ярмарке можно найти не только литературные новинки, но и виниловые пластинки, журналы, постеры, шопперы, стикеры и канцелярию. Как проходит книжная ярмарка, — в фоторепортаже RTVI.