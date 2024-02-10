Как в мире встретили год Дракона. Фотогалерея

10 февраля наступил Новый (он же китайский) год по лунному календарю. Этот праздник знаменует собой окончание зимы и начало весны. Его даты «плавают» с 21 января по 20 февраля, а празднования длятся 16 дней и традиционно завершаются Фестивалем фонариков, который в 2024 году состоится 24 февраля.

Китайцы в первые пять дней после прихода Нового года не выносят мусор и ничего не выбрасывают, чтобы привлечь богатство, а на шестой день проводят ритуал очищения. Накануне праздника непременно устраивают фейерверки, которые, по преданию, отпугивают мифического зверя няня — рогатого полубыка-полульва-полупса, который живет на дне моря и выходит оттуда лишь раз в год, чтобы утолить голод, пожирая людей. Его, как гласит предание, можно отвлечь оставленными на улице подношениями или отпугнуть пиротехникой. Красные обертки от петард валяются на земле до конца новогодних праздников, смахивать их или подметать — плохая примета.

Наступивший Новый год считается годом Деревянного Дракона. Дракон — единственное мифическое существо среди 12 знаков китайского зодиака, он олицетворяет мощь, силу, удачу и мудрость, а также считается покровителем водной и воздушной стихий. Китайцы верят, что год Дракона принесет с собой благоприятные возможности для личных достижений. Восточный гороскоп приписывает рожденным в год Дракона людям новаторское мышление, любознательный ум и увлеченность любимым делом — поэтому они, как считается, часто преуспевают на профессиональном поприще. Из-за столь благоприятного прогноза во многих восточных культурах год Дракона считается особенно удачным для деторождения, поэтому в Китае каждые 12 лет происходит небольшой бэби-бум.

Традиции празднования лунного Нового года различаются в зависимости от страны. Это хорошо заметно по США, где в разных городах этот праздник отмечают по-разному — в зависимости от того, какая диаспора там более многочисленна. В Сан-Франциско гуляет весь китайский квартал, там проводят костюмированные шествия с участием тысяч людей. В Новом Орлеане празднуют по-вьетнамски — более камерно, с упором на семейные посиделки. В Лос-Анджелесе центром торжеств становится корейский квартал, где обычно проводят фестивали национальной музыки и танцев.

Астронавты экипажа «Шэньчжоу-17» на борту космической станции «Тяньгун» отпраздновали лунный Новый год особым застольем, включавшим копченую рыбу, блины с зеленым луком, жареную утку, клейкие рисовые лепешки, томатный и яичный суп, пельмени, сладкую рисовую кашу, манго, булочки с кунжутом, фруктовые соки и многое другое. Космическое агентство КНР опубликовало в соцсетях меню и видеозапись застолья.

Период празднования лунного Нового года всегда отмечен крупнейшей миграцией населения планеты: миллиарды людей отправляются путешествовать, чтобы повидать близких или новые места. В основном поездки связаны с традицией семейного новогоднего ужина. Кроме того, в новогодние праздники дочерям, вышедшим замуж и живущим далеко от родителей, полагается их навестить. В Китае эту традицию называют Чуньюнь, это слово также используется для обозначения суеты в поездках.

Самым распространенным подарком на китайский Новый год является красный конверт «хунбао», символизирующий удачу и процветание. Он щедро украшен золотыми надписями и рисунками, а внутри, разумеется, должны лежать деньги. В Китае работодатели часто используют эту традицию для вручения премий сотрудникам.

Самое распространенное новогоднее блюдо в Китае — самолепные пельмени, они символизируют богатство, олицетворяют удачу и, как полагают, обеспечивают удачу и процветание в наступающем году. В Малайзии и Сингапуре готовят салат юшэн из сырой рыбы, моркови, лайма, золотистых крекеров и арахиса. Во Вьетнаме предпочитают приготовленные на пару слоеные квадраты из клейкого риса, фасоли и свинины: их оборачиают пальмовыми листьями и целую ночь томят в котле, пока вся семья бодрствует рядом с очагом.

Считается, что люди, рожденные в год Дракона, несовместимы с людьми, рожденными в год Собаки. Это также означает, что в наступившем году не рекомендуется заводить щенка. Астрологи говорят, что у людей, рожденных в год дракона, появится шанс завести новый роман в сентябре.

24 февраля состоится Фестиваль фонарей, который проводится в первое полнолуние наступившего лунного года. Люди зажигают фонари, чтобы символически изгнать тьму из своей жизни. Этот праздник также называют «китайским Днем святого Валентина», потому что в старину девушки пользовались праздничной суетой, чтобы под предлогом восхищения фонариками познакомиться с молодыми людьми.

По китайской примете, в первый день лунного нового года нельзя мыть голову и стричься. Китайский иероглиф «волосы» — первый иероглиф слова «процветание», поэтому мытье или отрезание волос расценивается как потеря удачи. Традиции Китая также рекомендуют отказаться от покупки обуви в течение всего первого лунного месяца, поскольку «обувь» (хаай) на кантонском диалекте звучит как «проиграть и вздохнуть».

Дурной приметой китайцы считают и покупку книг и журналов в течение первых 15 дней после наступления лунного Нового года. Дело в том, что китайское слово «книга» (шу) звучит точно так же, как слово «потерять». Возбраняется и преподнесение книг в подарок: такой презент равноценен пожеланию неудачи для того, кому предназначается.

В некоторых регионах Китая празднование лунного Нового года невозможно без поедания яичной лапши e-fu, которая своей длиной символизирует долголетие. Надо умудриться отправить макаронину в рот таким образом, чтобы она не порвалась в процессе: считается, что это сулит долгие годы жизни. Поэтому у китайцев очень высоко ценятся производители лапши, чьи изделия менее ломкие.

Третий день лунного Нового года (который в 2024 году приходится на 12 февраля), как считается, несет с собой повышенный риск ссор и конфликтов, поэтому принято посвящать его себе или посещению храма, где полагается сделать пожертвование — это своего рода компенсация высшим силам, аванс за защиту от грядущих неудач.

Поисковик Google по традиции отдал дань празднику, используя Google Doodle — тематическую вариацию логотипа на стартовой странице. Сейчас она представляет собой красного дракона на желтом фоне, извивающегося над буквами того же цвета.

Китайский астролог и консультант по фэн-шуй Джанин Лоу говорит, что это будет год перемен — и хотя это может означать 12 месяцев американских горок, изменения также могут принести новые возможности.

Согласно прогнозу China Highlights, удача в 2024 году ждет родившихся в годы Обезьяны, Петуха и Свиньи, чуть меньше повезет Быкам, Кроликам, Козам и Собакам. Драконам астрологи сулят удачу в карьере, продвижение по службе и повышение зарплаты, но в ущерб личным отношениям.

Еще одна забавная китайская новогодняя традиция — избегать использования ножей, ножниц и других острых предметов в первые дни после праздника. В древности этот обычай был призван дать хозяйкам небольшую передышку от повседневных обязанностей. Считается также, что острые предметы могут «отрезать» удачу, богатство и успех.

В период празднования лунного Нового года не принято требовать погашения долга. Нарушение этого запрета сулит неприятности всем участникам сделки. Заводить разговоры о возврате денег можно лишь после пятого дня праздников. Брать в долг в это время — тоже плохая примета: считается, что в таком случае человек будет жить взаймы весь год.

Еще одно праздничное табу кому-то может показаться диким: оно касается медицинских процедур и лечения. Самые стойкие поборники традиций избегают даже приема таблеток, если без них можно обойтись. Примета гласит, что бегать по врачам на праздничных каникулах — это значит обеспечить себя недугами на год вперед. Считается, что процедуры и операции, сделанные сразу после Нового года, рискуют пройти неудачно.

Прекрасной традицией в период празднования лунного Нового года является забота о собственных нервах и спокойствии окружающих. В эти дни принято избегать ссор, конфликтов и плача, а решать проблемы полагается мирным путем. Такой подход символизирует мирный и плавный переход между годами и сулит защиту от стрессов на следующие 11 месяцев.