Объявлены победители Sony World Photography Awards 2024

Главный приз и приз за лучший документальный фотопроект получила Жюльетт Пави (Франция)

за «Спиралькампаньен: Принудительная контрацепция и непреднамеренная стерилизация гренландских женщин»

Проект исследует тяжелые долговременные последствия принудительного контроля рождаемости, проводившегося датскими властями в Гренландии в 1960-х и 1970-х годах. В рамках программы «Спиралькампаньен» тысячам инуитских женщин, среди которых были девочки-подростки не старше 12 лет, ставили внутриматочные спирали без их согласия.

Жюльетт Пави прослеживает историю программы «Спиралькампаньен» с момента возникновения до сегодняшнего дня, включая продолжающееся расследование датского правительства. Повествовательная структура проекта, в котором на первый план выдвигается точка зрения жертв, формируется под влиянием этих сложных и важных размышлений о коллективной травме, пережитой обществом.

В серии используются различные фотоформаты: от кадров из города Нуук и помещений клиники, рентгеновских снимков и архивных фотографий участвовавших в программе молодых женщин до недавних портретов жертв и врачей, работавших в Гренландии в период действия и после закрытия программы, — и датского парламентария, расследующего дело «Спиралькампагнен» в наши дни.

Пави заявила: «Для меня большая честь быть названной фотографом года и получить признание среди столь выдающихся проектов и историй, представленных здесь сегодня. С помощью этой премии я надеюсь дать голос тем, кого заставляли молчать почти полвека, и всем женщинам в мире, которые постоянно борются за свои права. Рассказывая эту историю, я хочу привлечь внимание общественности к проблеме насилия над инуитскими женщинами, к социальным и психологическим последствиям этой кампании по принудительной контрацепции и непреднамеренной стерилизации многих ее жертв».

Комментируя проект Пави, председатель жюри профессионального конкурса 2024 года Моника Альенде сказала: «Жюри Sony World Photography Awards высоко оценило сочувственное отношение автора к своим объектам, запечатленным в манере одновременно достойной и глубоко интимной, что подчеркивает исключительный талант художника. Стремление Пави показать суровую реальность, с которой сталкиваются маргинальные сообщества, в сочетании с ее убедительным подходом к повествованию не только принесло ей престижное признание Sony World Photography Awards, но и подчеркнуло веру жюри в ее потенциал и важность поддержки ее карьерного роста».

Номинация «Архитектура и дизайн»: Шивон Доран (Ирландия) «Дома, которые построил сахар»

Эта серия — часть книжного проекта «Дома, которые построил сахар». У Шивон была уникальная возможность попасть в очень личное пространство и осмотреть интерьеры филиппинских родовых усадеб. Как правило, sala mayor (главная гостиная) в этих особняках не только демонстрирует характер архитектуры, но и раскрывает образ жизни людей.

Категория «Креатив»: Суджата Сетия (Великобритания) «Тысяча порезов»

Художница показала серию портретов и историй, исследующих домашнее насилие в южноазиатском сообществе. Суджата Сетия позаимствовала метафорическое значение слова «лингчи» (название пытки, «смерть от тысячи порезов»), чтобы показать цикличность домашнего насилия. Непрерывный акт раскалывания души жертвы насилия выражается в надрезах на портрете участника, а отпечатки сделаны на тонкой бумаге, чтобы показать хрупкость существования женщин.

Категория «Ландшафт»: Эддо Хартман «Зона жертвоприношения»

Эддо Хартман исследует отдаленный район Казахстана, где с 1949-го по 1989 год СССР проводил ядерные испытания. Их влияние на местных жителей и окружающую среду практически не учитывалось. Советские власти долгие годы скрывали последствия радиационного облучения, и информация о них открылась только после закрытия полигона в начале 1990-х годов. Место до сих пор сильно загрязнено, и находиться там можно только в защитном костюме. Снимки этой серии были сделаны инфракрасной камерой, которая намекает на угрозу, столь же невидимую для человеческого глаза, — радиацию, возникшую в результате ядерных взрывов.

Категория «Окружающая среда»: Маэ Элипе (Франция) «Эхо улья»

Весной 2023 года, перед самым сбором урожая, пчеловоды мексиканского Сук-Тука обнаружили вымершие ульи на коллективной пасеке в Крусеро Окса. В марте трагическая судьба постигла более ста пчеловодов: их пчелы вида Melipona погибли от отравления фипронилом. Этот инсектицид запрещен в большинстве стран Европы, но все еще разрешен в Мексике. Катастрофа затронула более 4 000 пчелиных колоний. По оценкам специалистов, на их восстановление потребуется четыре года.

Пчела Melipona — редкий вид, представители которого не имеют жала. У народа майя она считается священной, а ее мед — чудодейственным. Эта пчела также олицетворяет собой сопротивление коренных индейских общин региона разрушительному воздействию агропромышленного комплекса.

Категория «Спорт»: Томас Мёро (Франция) Kald Sòl

Проект Kald Sòl («холодное солнце») документирует серф-экспедицию в Исландии в середине зимы. Черно-белые фотографии пронизаны ощущением холода, даже когда на улице солнечно.

Категория «Портрет»: Валерий Поштаров (Болгария) «Отец и сын»

Позируя болгарскому фотографу Валерию Поштарову, отцы и сыновья берутся за руки впервые за многие годы, а иногда и за десятилетия. Этот жест часто сопровождается нерешительностью или даже сопротивлением. Этот акт близости стал главной целью проекта, а фотографии — лишь свидетельство давно не выражаемой любви между мужчинами.

Категория «Дикая природа»: Ева Берлер (Греция) «Подвешенные миры»

«Этот проект начался как исследование мира паутины, где застыли и время, и действие, но продолжился как путешествие в мои самые глубокие страхи и стремления, — рассказывает автор. — Когда я сосредоточилась на том, что скрыто в паутине, я была очарована искусными случайными творениями, непостоянными мирами, которые мы обычно не замечаем. Я поняла, что эти миры резонируют со мной на более глубоком уровне. Они работают как метафоры скрытой жизни людей рядом с нами, мимо которых мы проходим каждый день и о которых ничего не знаем. У каждого из нас есть личная жизнь, которую мы предпочитаем держать при себе».

Категория «Натюрморт»: Федерико Скарчилли (Италия) «Флора»

В ходе эволюции растения выработали бесчисленное количество вторичных метаболитов, которые защищают их от травоядных, позволяют конкурировать с другими растениями за ресурсы, защищают от паразитов и привлекают опылителей. Растительные вещества становятся активными ингредиентами и основными компонентами лекарств: 40% мономолекулярных лекарств созданы на растительной основе. Этот проект — о важнейшей роли фармакогнозии в современной биологии.

Приз за впечатляющее портфолио: Хорхе Монако (Аргентина) «Портреты и пейзажи»

Автор исследует жизнь людей из этнических, религиозных или гендерных меньшинств и размышляет о человеческом разнообразии. Кроме того, его интересует «промежуточный ландшафт» — нечто между городской и природной средой: обычно это окраины городов. Эти места обычно выглядят двойственными и неопределенными, отражая самоощущение героев.

Проект «Первая дикая местность Америки» Кэтлин Орлински (США) получил премию «За устойчивое развитие»

В своем проекте Орлински показывает местность Гила на юго-востоке Нью-Мексико, изучая способы, позволяющие людям мирно сосуществовать с окружающей их природой и способствать ее сохранению.

Приз за лучший одиночный снимок получил Лиам Ман (Великобритания)

На его фото — известное скальное образование Старик Сторр на острове Скай (Шотландия), освещенное огнями беспилотников и восходящей оранжевой луной.