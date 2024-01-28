Сорок лет войны и девочки-невесты: как афганцы ищут себе новый дом

Бесплодная пустынная равнина среди гор на востоке Афганистана заполнена сотнями тысяч людей. Одни живут в палатках, другие — под открытым небом, среди кучек того немногого имущества, которое им удалось захватить, покидая соседний Пакистан.

Огромный лагерь беженцев за пограничным переходом Торхам — это последний пункт назначения для многих афганцев в поисках дома. Сорок лет почти непрерывных военных действий в Афганистане привели к тому, что население этой страны стало одним из самых обездоленных в мире. Афганцы еще больше обеднели на фоне экономического кризиса из-за захвата власти талибами* два года назад. Более 28 миллионов человек — две трети населения — полностью зависят от международной помощи, без которой им не выжить.

В течение нескольких месяцев фотограф Associated Press Эбрахим Норузи путешествовал по Афганистану вместе с беженцами и проехал страну от восточной границы с Пакистаном до западной границы с Ираном.

Люди на его фотографиях — беднейшие из бедных. Многие живут в палаточных лагерях и не имеют возможности купить достаточно еды или дров для отопления зимой. Женщины и дети часто занимаются попрошайничеством. Некоторые выдают юных дочерей замуж в семьи, готовые заплатить.

В лагере для внутренне перемещенных лиц под Кабулом у 15-летней Шамилы был день свадьбы. Она стояла в ярко-красном платье среди женщин семьи, которые поздравляли ее. Но девочка несчастна.

«У меня нет выбора. Если я не соглашусь, моя семья будет страдать», — говорит она. — Я хотела бы учиться и работать, я должна была пойти в школу, но теперь должна забыть все свои мечты… так я хотя бы смогу немного помочь отцу и семье».

Из-за бедности и долгов ее отец был вынужден выдать Шамилу замуж, иначе пришлось бы отдать дочь кому-то из кредиторов. Теперь, благодаря деньгам семьи жениха, родные девушки смогут выплатить долг и вылечить сына.

Принятое в начале этого года властями Пакистана решение депортировать афганцев, въехавших в страну нелегально, нанесло тяжелый удар. Многие афганцы десятилетиями жили в Пакистане, куда их загнала череда войн на родине. Когда было объявлено о депортации, сотни тысяч человек, опасаясь ареста, бежали обратно в Афганистан. По их словам, зачастую пакистанские власти не позволяли им взять с собой ничего.

В лагере беженцев у подножия горы 55-летний Фарук Садик сидел среди своих вещей, завернутых в ткань, а рядом с ним на земле спали его жена и дети. Садик рассказал журналисту, что 30 лет прожил в пакистанском городе Пешавар и владел там домом. Теперь у его семьи нет ничего, даже палатки — последние восемь ночей они ночевали на земле.

«В Афганистане у меня ничего нет: ни жилья, ни денег, чтобы купить дом», — сказал мужчина. Он надеется получить легальную визу для возвращения в Пакистан, чтобы продать свой дом там и получить какие-то средства к существованию.

Высылка из Пакистана увеличила и без того большое число афганцев, которые пытаются попасть в Иран в надежде найти работу.

Их первой остановкой был лагерь в Торхаме, где они могли провести несколько дней или недель, прежде чем представители Талибана* отправляли их в лагерь в другом месте. В лагере мало еды, и мало что защищает людей от горного холода, поэтому многие из них болеют.

Каждый месяц тысячи людей пересекают границу Ирана в районе Заранджа. Это рискованный путь: темной ночью с помощью контрабандистов они перебираются через пограничную стену по лестницам и спрыгивают вниз с другой стороны. В основном этим маршрутом пользуются молодые люди, от 12 до 20 лет, которые планируют работать в Иране и отправлять деньги домой своим семьям. Многих из них ловят иранские пограничники и отправляют обратно.

Другой путь более долгий — несколько часов езды на машине до юго-западной границы Афганистана, где люди переходят в Пакистан, чтобы добраться до границы с Ираном через горы и пустыни. В Пакистане боевики суннитской группировки «Джундалла» часто нападают на мигрантов, похищают и убивают шиитов.

* Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена