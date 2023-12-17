Срочно требуется уморжиться. Фотогалерея

Сезон зимнего плавания открывают его любители в России и за рубежом. В России, Польше и Нидерландах это занятие называется моржеванием, а увлекающиеся им, соответственно, — «моржами». В Финляндии это «выдры», «нерпы» и «тюлени», в Латвии «тюлени», в Северной Америке — «белые медведи».
В России зимнее плавание с 12 апреля 2022 года признано видом спорта и внесено в реестр спортивных направлений Минспорта. Оно предполагает преодоление дистанций вплавь без средств утепления в воде температурой от -2ºС до +16ºС в период с 1 ноября по 31 октября. Моржевание видом спорта не является: «моржи» не плавают, а погружаются в воду, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма низким температурам.
Любители закаливания и зимнего плавания во время купания в проруби на озере «Блюдце» в Новосибирске при температуре около -35 градусов. Влад Некрасов / Коммерсантъ
Зимний заплыв в предверии Дня святого Николая в Мерлишахене, Швейцария Manuel Geisser / IMAGO / TASS
57-й традиционный праздник любителей закаливания и зимнего плавания «Открытие купального зимнего сезона» организованный омским клубом «Моржи» Алексей Мальгавко / Коммерсантъ
Энтузиасты готовят прорубь для любителей моржевания в Новосибирске Влад Некрасов / Коммерсантъ
Члены омского клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи» во время разминки Алексей Мальгавко / Коммерсантъ
Пловец в проруби на озере «Блюдце» в Новосибирске Влад Некрасов / Коммерсантъ
Участник омского клуба любителей зимнего плавания во время купания в реке Иртыш Алексей Мальгавко / Коммерсантъ