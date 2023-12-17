Визуал
17.12.2023 / 19:52

Срочно требуется уморжиться. Фотогалерея

Срочно требуется уморжиться. Фотогалерея
Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сезон зимнего плавания открывают его любители в России и за рубежом. В России, Польше и Нидерландах это занятие называется моржеванием, а увлекающиеся им, соответственно, — «моржами». В Финляндии это «выдры», «нерпы» и «тюлени», в Латвии «тюлени», в Северной Америке — «белые медведи».

В России зимнее плавание с 12 апреля 2022 года признано видом спорта и внесено в реестр спортивных направлений Минспорта. Оно предполагает преодоление дистанций вплавь без средств утепления в воде температурой от -2ºС до +16ºС в период с 1 ноября по 31 октября. Моржевание видом спорта не является: «моржи» не плавают, а погружаются в воду, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма низким температурам.

Любители закаливания и зимнего плавания во время купания в проруби на озере «Блюдце» в Новосибирске при температуре около -35 градусов.
Влад Некрасов / Коммерсантъ

Зимний заплыв в предверии Дня святого Николая в Мерлишахене, Швейцария
Manuel Geisser / IMAGO / TASS

57-й традиционный праздник любителей закаливания и зимнего плавания «Открытие купального зимнего сезона» организованный омским клубом «Моржи»
Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Энтузиасты готовят прорубь для любителей моржевания в Новосибирске
Влад Некрасов / Коммерсантъ

Члены омского клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи» во время разминки
Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Пловец в проруби на озере «Блюдце» в Новосибирске
Влад Некрасов / Коммерсантъ

Участник омского клуба любителей зимнего плавания во время купания в реке Иртыш
Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Рождественский заплыв в немецком Остервике
Matthias Bein / dpa / picture-alliance / TASS

Около двухсот человек участвуют в массовом утреннем купании в реке Висла в Варшаве
Mikolaj Janeczek / Imago / TASS

Участники 85-го ежегодного рождественского заплыва «Coupe de Noel» плывут по Женевскому озеру
Salvatore Di Nolf / EPA / TASS