Срочно требуется уморжиться. Фотогалерея

Сезон зимнего плавания открывают его любители в России и за рубежом. В России, Польше и Нидерландах это занятие называется моржеванием, а увлекающиеся им, соответственно, — «моржами». В Финляндии это «выдры», «нерпы» и «тюлени», в Латвии «тюлени», в Северной Америке — «белые медведи».

В России зимнее плавание с 12 апреля 2022 года признано видом спорта и внесено в реестр спортивных направлений Минспорта. Оно предполагает преодоление дистанций вплавь без средств утепления в воде температурой от -2ºС до +16ºС в период с 1 ноября по 31 октября. Моржевание видом спорта не является: «моржи» не плавают, а погружаются в воду, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма низким температурам.