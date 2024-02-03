Жители Рио-де-Жанейро приносят дары богине моря Йемайе. Фотогалерея

Традиционный праздник богини моря Йемайи прошел в Бразилии 2 февраля. В этот день приверженцы древних афро-бразильских религий одеваются в белые одежды и собираются на пляже в Рио-де-Жанейро. Они стараются порадовать богиню песнями, танцами и дарами — цветами, украшениями и благовониями, которые запускают в море на небольших плотах. В нынешнем году, как подчеркнули бразильские экоактивисты, все подношения богине Йемайе должны быть биоразлагаемые, чтобы не загрязнять море.

Уже много лет праздник проводится в Рио-де-Жанейро по одному и тому же распорядку: процессии женщин в белых платьях и синих или голубых головных уборах, цвет которых символизирует воду, движутся из разных районов города к побережью, где устраивают ритуальные танцы. Среди горожан особой популярностью пользуется обычай «прыгать через семь волн». На городских улицах проходят ярмарки, где особой популярностью пользуются изделия местных мастеров, посвященные Йемайе и морю.