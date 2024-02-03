Жители Рио-де-Жанейро приносят дары богине моря Йемайе. Фотогалерея
Традиционный праздник богини моря Йемайи прошел в Бразилии 2 февраля. В этот день приверженцы древних афро-бразильских религий одеваются в белые одежды и собираются на пляже в Рио-де-Жанейро. Они стараются порадовать богиню песнями, танцами и дарами — цветами, украшениями и благовониями, которые запускают в море на небольших плотах. В нынешнем году, как подчеркнули бразильские экоактивисты, все подношения богине Йемайе должны быть биоразлагаемые, чтобы не загрязнять море.
Уже много лет праздник проводится в Рио-де-Жанейро по одному и тому же распорядку: процессии женщин в белых платьях и синих или голубых головных уборах, цвет которых символизирует воду, движутся из разных районов города к побережью, где устраивают ритуальные танцы. Среди горожан особой популярностью пользуется обычай «прыгать через семь волн». На городских улицах проходят ярмарки, где особой популярностью пользуются изделия местных мастеров, посвященные Йемайе и морю.
Почитатели богини Йемайи собрались на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро Rafael Martins / EPA / TASS
Поклоница Йемайи предлагает богине сидр во время ежегодного праздника в честь этого божества в водах пляжа Арпоадор в Рио-де-Жанейро, Бразилия Bruna Prado / AP
Поклонницы богини молятся на берегу пляжа Арпоадор в Рио-де-Жанейро во время ежегодного праздника в честь Йемайи Bruna Prado / AP
Последователи религии Умбанда во время церемонии подношения на пляже Монтевидео, Уругвай. Верующие ежегодно собираются 2 февраля на берегу перед заходом солнца, чтобы принести свои подношения местной богине Иемайе. Они просят подарить процветание, здоровье, работу или мир во всем мире Sofia Torres / EPA / TASS
Церемония в честь Йемайи в Уругвае Sofia Torres / EPA / TASS
Поклонницы богини на пляже в Рио-де-Жанейро Antonio Lacerda / EPA / TASS
Поклонник Йемайи заходит в воды пляжа Арпоадор с корзиной цветов, чтобы предложить их морской богине во время ежегодного праздника Bruna Prado / AP
Женщина молится на пляже Арпоадор во время ежегодного праздника в честь морской богини Йемайи Bruna Prado / AP
Поклонница богини предлагает ей дары на пляже в Рио-де-Жанейро Antonio Lacerda / EPA / TASS
Поклонники богини моря Иемайи в Сальвадоре Rafael Martins / EPA / TASS
Тысячи последователей афро-бразильской веры умбанда собрались на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать подношения во время дня богини Йемайи. Морская богиня олицетворяет глубокую связь между сушей и океаном. Bob Karp / ZUMA / TASS
Статуя Йемайи на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро Erica Martin / ZUMA / TASS
Поклонники богини моря Иемайи празднуют ее день в Сальвадоре Rafael Martins / EPA / TASS
Поклонники богини моря празднуют ее день в Рио-де-Жанейро Antonio Lacerda / EPA / TASS