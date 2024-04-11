14 новых выставок современных художников в Cube.Moscow

В Cube.Moscow открылись 14 новых выставок современного искусства. Увидеть проекты можно до 19 мая 2024.

В большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow Kupol Gallery представляет масштабную персональную выставку «Эндемики» одного из самых самобытных современных российских художников — Тимофея Караффа-Корбута. В экспозицию вошли работы из разных серий и периодов: избранные произведения представляют собой антологию мировоззрения художника, его творческую идентичность и особый мир, в котором слились магические и архетипические образы.

Среди новых проектов арт-пространства: выставка «Новый день» резидентов галереи творческого объединения «Площадка 112» Kupol Gallery, коллективная выставка «Функция. Аффект» PA Gallery, персональная выставка Ивана Симонова «Дурачок» Syntax Gallery, выставка «Веселые овощи» художественного объединения «Красный кружок» под руководством Авдея Тер-Оганьяна Most Wanted Gallery, персональная выставка Надежды Войновой «В линиях» под кураторством Романа Шалганова галереи M.A.R.S.H., персональная выставка Анны Сладковой A Moveable Feast под кураторством Кети Богомаз Cube.Market, коллективная выставка «Грёзы» под кураторством Романа Куценко галереи «Небеса», персональная выставка Антона Куприянова «Тут недалеко» галереи «Триптих», персональная выставка Натальи Ситниковой «Биометрия» галереи «КультПроект», персональная выставка Дениса Теклина «Райский сад» Arts Square Gallery, персональная выставка Маргариты Варакиной Render Standards 159F Gallery, персональную выставка Анны Канфер «Может ли место помнить?» галереи Mon Art и pop-up проект Сена Бейона в пространстве лектория Cube.Moscow «Чего не хватает 19 секундам?».

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