Новинки кинопроката, выставки современного искусства, российская креативная неделя и фестиваль фортепианной музыки. Куда сходить в Москве и не только — в материале RTVI.

«Российская креативная неделя»

С 17 по 18 июля 2026 года в московском Парке Горького проходит VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя» — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. Главная тема форума — «глобальная креаномика», ценности, объединяющие мир. Деловая программа разделена на три смысловых трека: «Глобальная креаномика. Объединение по ценностям», «Креаномика России: сила многообразия в единении» и «Человек креативный и образ будущего».

В повестке — вопросы цифрового суверенитета, развития отечественных цифровых платформ, продвижения российского креативного продукта на внешних рынках, потенциала Арктики и космоса, а также сотрудничества со странами СНГ. Впервые форум задает повестку о человеке как авторе креативной экономики, включая концепцию «мерцающего креативного класса» и изменение рынка труда к 2030 году. В программе запланировано более 45 мероприятий с участием свыше 350 спикеров — представителей федеральных органов власти, институтов развития, бизнеса, госкорпораций и медиахолдингов.

«КУБ»

До 9 августа 2026 года на площадке «КУБа» представлены 15 новых экспозиций современного искусства, представленных ведущими галереями и институциями. В проектах принимают участие как признанные авторы, так и молодые художники — выпускники профильных программ MSCA.

Кураторские проекты охватывают широкий спектр медиумов: от живописи и керамики до инсталляций и объектов. Центральными темами сезона стали переосмысление категории «нового» в искусстве, взаимодействие человека и природы, а также поиск баланса между рефлексией и визуальным опытом.

Экспозиции развернуты в большом зале, лектории, галерейных пространствах и зоне «Куб.Маркет», создавая единое выставочное поле для диалога между разными художественными практиками и поколениями авторов.

«Symbiosis. Vol. 3: ошибка восприятия»

До 6 сентября 2026 года в первой российской галерее фиджитал-искусства VS Gallery проходит совместный проект Платона Инфанте и Кирилла Рейва. Экспозиция исследует границы между физическим и цифровым, предлагая зрителю оказаться в пространстве, где реальность становится интерфейсом, а взгляд — активным участником взаимодействия.

Кирилл Рейв представил тотальную инсталляцию с цифровыми зеркалами и фрактальными структурами, где геометрия треугольника и креста задаёт код среды. Платон Инфанте дополняет экспозицию объектами-«айсбергами», возникающими из алгоритмической генерации и вторгающимися в материальное пространство. В проекте стирается различие между наблюдателем и наблюдаемым: цифровая среда обретает ответный взгляд.

«Маяковский. Встреча»

19 июля 2026 года в Доме творчества Переделкино состоится московская премьера постановки «Маяковский. Встреча», посвященной визиту поэта в Свердловск в 1928 году. Спектакль исследует отношения Маяковского с рабочим классом, его взгляд на созидательный труд и противоречия заводской жизни.

В основе постановки — стихотворения Маяковского, фрагменты из поэм «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», а также отрывок из повести Андрея Платонова «Котлован».

В спектакле задействованы актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов, заслуженные артисты России Геннадий Янин и Олег Габышев, солистка Большого театра Светлана Шилова, ведущая солистка Большого театра Анна Тихомирова, хореограф Александр Тронов и другие артисты.

Pianissimo

С 14 июля по 5 августа 2026 года в Доме культуры «ГЭС-2» проходит ежегодный летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. В программе — выступления восьми пианистов из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи, среди которых как признанные артисты, так и недавние дебютанты международной сцены.

Российскую школу представляют Михаил Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров и Даниил Харитонов. Зарубежными участниками станут Маттео Буонаноче (Италия), Жуан Нету Виейра (Португалия), Джан Сарач (Турция) и Моон Юн (Южная Корея).

Куратор музыкальных программ «ГЭС-2» Дмитрий Ренанский отметил, что фестиваль традиционно сочетает демонстрацию российской исполнительской школы и знакомство публики с молодыми музыкантами из разных стран. Основатель Pianissimo Алексей Городнев добавил, что в этом году впервые выступит представитель Португалии, а также прозвучат новые имена отечественной фортепианной школы.

Открытые студии

14 июля 2026 года в Центре современного искусства Винзавод стартовал новый сезон проекта «Открытые студии» — резиденции для молодых художников, входящей в стратегическое направление «Новые имена».

Ментором 14-го сезона стал художник и куратор Алексей Корси — выпускник МАРХИ, лауреат премии «Инновация» и многократный номинант премии Кандинского. В экспертный совет вошли основательница Винзавода Софья Троценко, искусствоведы Андрей Паршиков и Полина Могилина, куратор Александр Бланарь и художник Артем Филатов.

«Живая ярость»

В российский прокат вышел новый фильм «Живая ярость» студии Lionsgate. Лента является совместным проектом постановщиков, известных по работам над картинами «Дом летающих кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а режиссёрское кресло занял Кэндзи Танигаки, ранее отвечавший за хореографию боевых сцен в ряде известных экшн-фильмов.

В центре сюжета — немой мастер боевых искусств, который вместе с журналистом начинает охоту на преступный синдикат после похищения его дочери. Картина уже получила высокие оценки профильной прессы и 100-процентную свежесть на агрегаторе Rotten Tomatoes, а мировая премьера фильма прошла на фестивале в Торонто. В главных ролях снимались Се Мяо и Джо Таслим, продюсером выступил Уильям Кун.

«Жили-были. И живем»

7 июля галерея 11.12 открыла персональную выставку Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем» на территории ЦСИ Винзавод. Экспозиция будет работать до 22 августа.

Художница предлагает зрителям авторскую интерпретацию русских сказок, перенесённых в современную реальность. Её произведения соединяют фольклорные мотивы с актуальной эстетикой, порождённой влиянием интернета и цифровой среды. В новой серии работ Вейсбрут исследует тему эйфории как внутреннего состояния, противопоставляя иллюзию безграничного счастья реальности повседневной жизни.

Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Долина улыбок»

9 июля кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустила в российский прокат фильм Паоло Стрипполи «Долина улыбок». Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где получила премию FEDIC как лучший фильм.

Сюжет разворачивается вокруг учителя физкультуры Серджо, переезжающего в деревню Ремис, где царит настораживающая безмятежность. Герой узнаёт, что местный подросток Маттео обладает даром забирать через объятия боль и связывать живых с умершими, однако за этот покой приходится платить. Лента исследует темы травмы, вины и современного культа позитивного мышления, переосмысляя понятие «счастливого места».

«Это не всё время так»

До 12 сентября в московском арт-бюро «Тайнинка» проходит персональная выставка дизайнера и художницы Юлии Голавской «Это не всё время так». Экспозиция объединяет объекты предметного дизайна, графику, фотографию, коллажи, текстиль и видео, превратив пространство в целостную художественную среду, посвящённую ускользающим моментам повседневности. Проект продолжает кураторскую линию бюро на пересечении современного искусства, коллекционного дизайна и интерьерной среды.

Для Юлии Голавской, известной прежде всего как востребованный дизайнер интерьеров, эта выставка станет первой персональной и редким примером переноса интерьерной практики в открытое публичное пространство. Все работы созданы специально для проекта, включая предметы дизайна: кушетку, туалетный столик, консоль и ширму. Название отсылает к состояниям, которые невозможно удержать надолго, а пространство выстроено как дом-воспоминание, где посетитель оказывается внутри «кукольного дома», наблюдая за повседневностью и за собой. Вдохновением послужило эссе Шарля Бодлера «Поэт современной жизни».

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма открылась выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представит диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитие «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Окно, в котором… Собрание Власовых-Шишмаревой»

В петербургской галерее KGallery, расположенной на набережной Фонтанки, проходит выставочный проект «Окно, в котором… Собрание Власовых-Шишмаревой». Экспозиция представляет собой масштабное исследование творческого наследия трех поколений ленинградских и петербургских мастеров, а также их ближайшего окружения. Посетителям будет показано около ста пятидесяти работ, авторами которых стали Василий Власов, Татьяна Шишмарева, Борис Власов, Елена Власова, Татьяна Власова, а также Валентин Серов, Борис Григорьев, Владимир Лебедев, Сарра Лебедева, Николай Лапшин, Николай Тырса, Александр Яковлев, Георгий Верейский и Александр Ведерников.

Центральным мотивом выставки становится окно дачного дома в Комарово, которое на протяжении десятилетий писали члены семьи Власовых-Шишмаревой. Этот образ служил для художников точкой пересечения внутреннего мира и внешней реальности, меняясь вместе с эпохами, временами года и сменой поколений. Основатели династии Татьяна Шишмарева и Василий Власов познакомились в середине двадцатых годов прошлого века, работая в Детгизе под началом Владимира Лебедева. Именно тогда сложился круг их единомышленников, включавший Сарру Лебедеву, Николая Лапшина, Николая Тырсу и Юрия Васнецова. Взаимное влияние и общность тем, в частности темы внутреннего пространства художника и внешнего мира, стали основой их многолетней дружбы и творческого диалога.