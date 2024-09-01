Начало сентября связано в памяти россиян с одной из самых страшных трагедий в новейшей истории страны, произошедшей 20 лет назад. Террористы, захватившие в 2004 году школу №1 в Беслане, в течение 52 часов удерживали в заложниках более тысячи человек — в основном детей и женщин. Теракт нашел отражение в музыке и скульптуре, свои работы посвятили погибшим детям иконописцы, а расследованию обстоятельств теракта посвящены документальные фильмы и книги. RTVI вспоминает, как увековечивалась память о жертвах теракта в культуре.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Боевики ворвались в школу №1 Беслана Северной Осетии 1 сентября, когда ученики собрались на праздничной линейке, посвященной началу учебного года. Террористы взяли в заложники более 1,2 тыс. человек, которых на протяжении трех дней содержали в заминированном здании в нечеловеческих условиях, без еды и воды. В результате теракта в Беслане в 2004 году погибли 334 человека, 186 из них — дети. Нападение на школу, унесшее сотни невинных жизней, стало беспрецедентным по своей жестокости вызовом российскому обществу со стороны вооруженных группировок.

3 сентября в России отмечают памятную дату, связанную с терактом в Беслане, — День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 2004 году прошел штурм бесланской школы.

Ежегодно 3 сентября по всей стране проходят профилактические мероприятия, направленные на борьбу с террором. В память о жертвах теракта в российских городах выпускают в небо белые шары.

Памятные мероприятия в Беслане

Школа №1

Ежегодно в школе Беслана проходит трехдневная вахта памяти по жертвам теракта. По всей Северной Осетии отменены торжественные школьные линейки. Образовательный процесс в регионе стартует после завершения вахты памяти — 4 сентября.

Вахта памяти начинается 1 сентября со школьного звонка в 09:00 и завершается 3 сентября на мемориальном кладбище «Город ангелов» запуском в небо 334 белых шаров, которые символизируют души погибших. Во дворе школы №1 проходит памятная акция, во время которой зажигают 334 поминальные свечи — по количеству жертв теракта.

Памятные мероприятия проводятся в Мемориальном комплексе памяти жертв теракта, который был открыт в 2011 году. Помещение школьного спортзала было огорожено каркасом из сотни 11-метровых колонн, символизирующих памятный венок. В центре зала был помещен деревянный православный крест, а вдоль его стен можно увидеть фотографии погибших, цветы, детские игрушки и бутылки с водой.

В 2005 году рядом со зданием разрушенной школы открыли новое учебное заведение, которому не стали давать номер из-за протестов со стороны школьных работников и учеников, среди которых были и пострадавшие в результате теракта. В новом здании был открыт музей, где выставлены личные вещи заложников, осколки от взрывов, простреленная классная доска и другие экспонаты.

В помещениях музея работают зал памяти, посвященный жертвам атаки, и зал славы, посвященный участвовавшим в штурме бойцам спецназа. Учебным классам школы присваивают имена бойцов спецназа, погибших при освобождении заложников.

«Город ангелов»

Ежегодно 3 сентября на мемориальном кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены тела 266 погибших во время теракта, проходит церемония оглашения имен погибших заложников и сотрудников спецподразделений, убитых в ходе штурма школы.

Вдоль ограды «Города ангелов» и между памятными постаментами расставлены фигуры ангелов. Их можно увидеть и на девятиметровой скульптуре «Древо Скорби» работы Алана Корнаева и Заурбека Дзанагова в виде ствола дерева из четырех женских фигур, чьи руки символизируют крону дерева и касаются улетающих детей.

Среди других скульптур мемориального кладбища — каменная стела-хачкар с изображением креста от скульпторов из Армении и памятник бойцам спецназа в виде раскинутого военного плаща, на котором лежат учебник и плюшевый медвежонок, накрытые бронежилетом и защитным шлемом.

«Вы навсегда в самом сердце Беслана — парни, закрывшие сердцем детей», — гласит надпись на памятнике.

Памятники жертвам теракта

Москва

1 июня 2010 года, в Международный день защиты детей, в Москве открыли скульптуру «В память о жертвах трагедии в Беслане» работы Зураба Церетелли. Пятиметровый монумент-знак установили на площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, переданным московской осетинской общине в 1996 году.

Скульптура, “воплотившая тему боли и надежды, смерти и устремленности в вечность” представляет собой комету, летящую ввысь. У ее основания изображены оставленные детские игрушки, а бронзовые плиты, по мере возвышения, приобретают человеческие формы. Вихревой поток, в который они складываются, преображается в птиц, которые воплощают «человеческий и космический дух».

Санкт-Петербург

Монумент «Детям Беслана» по проекту скульптора Виктора Шувалова был открыт в Санкт-Петербурге в сквере храма Успения Пресвятой Богородицы в 2007 году. Работа над бронзовым памятником в виде разорванного креста, сквозь который проходит Богоматерь с ребенком на руках, заняла больше года. В его основание была заложена земля с места теракта, а справа от скульптуры были высечены стихи бесланского школьника.

Италия

Первой из стран, откликнувшихся на трагедию в Беслане, стала Италия — итальянские власти направили в город медикаменты и вещи первой необходимости. 8 сентября 2004 года 150 тыс. жителей Рима устроили траурное шествие со зажженными свечами от Капитолийского холма до Колизея.

В 2005 году власти Флоренции приняли решение назвать одну из городских площадей «Площадь мальчиков и девочек Беслана».

В 2023 году поездка участников организации “Матери Беслана” в Италию началась со встречи у памятника «Крик Беслана» в центре Сан-Марино, который был установлен в 2006 году. Монумент был сделан по известной фотографии, на которой запечатлен вынесенный из-под обстрела семилетний Георгий Ильин — он был среди заложников в Беслане и впоследствии стал врачом. Снимок, автор которого неизвестен, опубликовали информагентства России и мира.

Автор «Крика Беслана» Рензо Ванди рассказывал, что его изначальным намерением было подарить монумент Беслану, однако его уговорили оставить памятник в стране. Тем не менее 1 сентября 2024 года во дворе школы №1 прошла церемония открытия копии скульптуры. Рензо Ванди передал свои эскизы в Северную Осетию, где по ним в мастерской Таймураза Зангиева изготовили памятник.

Память о Беслане жива в Италии и сегодня — в 2021 году в городе Роверето открыли муниципальный парк «Дети Беслана» с мемориальной табличкой, содержащей напоминание о ценности мира для новых поколений.

В феврале 2022 года в память о событиях в Беслане в школе Scuola di Crocetta в итальянском городе Сардзана прошла торжественная церемония открытия мраморного меморипльного знака в виде круглой пластины со стилизованным солнцем, чьи лучи падают на школьников.

Отражение трагедии в культуре

Музыка

В ночь с 7 на 8 сентября 2004 года в эфире телеканала НТВ прошел благотворительный марафон «SOSтрадание», организованный тогдашним руководителем «Нашего радио» Михаилом Козыревым* совместно с Российским обществом Красного креста. Главными ориентирами при подготовке сбора средств для родственников жертв и пострадавших стали благотворительный концерт “Мир в наших руках” 1999 года, посвященный терактам в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а также американские телемарафоны, прошедшие после атаки на здания Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

В «SOSтрадании» приняли участие Андрей Макаревич*, Александр Розенбаум, Юрий Шевчук, «Любэ», «Браво», «Вопли Видоплясова», «Високосный год», Леонид Агутин, Гарик Сукачев, «Океан Ельзи», Александр Ф. Скляр, Brainstorm, Владимир Шахрин, Диана Арбенина, Евгений Гришковец, братья Глеб и Вадим Самойловы, «Би-2», «Пилот», Илья Лагутенко, «Калинов мост», Найк Борзов, «Воскресение» и другие. Общая сумма сборов составила около 2,5 млн рублей.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон посвятил памяти теракта песню «Так не бывает», которая также известна под названием «Беслан». В ней он сравнил детей с невинными ангелами, «унесенными ветрами необъявленной, неназванной войны». С композицией Кобзона резко контрастирует песня «Звери» группы «Алиса», написанная как реакция на события в Беслане и вызвавшая множество споров о нормах морали. В ней говорится о страхе, который испытывает человек перед террористами.

В 2005 году в Палермо была впервые исполнена пьеса для симфонического оркестра под названием Foglie di Beslan («Листья Беслана»), сочиненная итальянским дирижером Джованни Аллеви. Сам композитор назвал произведение «ответом без слов, откликом надежды на то, что такое никогда больше не повторится».

Теракту в Беслане посвящена песня Black Widow’s Eyes («Глаза черной вдовы») британской рок-группы The Who об отце ребенка, убитого террористкой.

Фильмы

О нападении на Беслан было снято несколько десятков документальных фильмов. Журналист Аркадий Мамонтов в 2004 году выпустил авторскую программу по следам трагедии, где рассказывается история фотокорреспондента, который был с бойцами спецназа на протяжении всех трех дней.

В 2005 году осетинский режиссер Вадим Цаликов представил документальный фильм «Граждане Беслана», который послужил началом тетралогии, в которую также вошли проекты «Отставной учитель», «Беслан. Надежда» и «Беслан. Память», выпущенные к 10-летию теракта. Героями фильмов Цаликова стали потерявшая двух детей учительница истории Надежда Цалоева-Гуриева, смотритель «Города ангелов» Касполат Рамонов, преподавательница Дворца детского творчества Алета Сабанова, которая добровольно стала заложницей, узнав о захвате своих детей, и другие.

Цикл документальных фильмов Цаликова показывают в российских школах 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Одним из первых иностранных фильмов о нападении на школу №1 стал проект «Дети Беслана» телекомпании «Би-би-си», вышедший в 2005 году. Журналисты восстановили хронологию событий по воспоминаниям очевидцев, а отец одного из погибших детей показал разрушенное здание школы.

В 2014 году вышли два фильма, рассказывающие о судьбе единственного выжившего в ходе штурма террориста Нурпаши Кулаева, — «Беслан. Трагедия страны» и «Письма террористу».

Выжившие в теракте дети рассказали о пережитой боли и борьбе за свою жизнь в серии документальных фильмов «Рефлексия» 2019 года. Они поделились подробными воспоминаниями о каждом из трех дней в формате монолога и рассказали, как нападение на школу повлияло на их дальнейшую жизнь. В 2023 году вышел фильм «Беслан. Три дня навсегда», где повзрослевшие ученики школы №1 рассказали о том, как сложилась их судьба после теракта.

В 2019 году обратили на себя внимание документальные фильмы, посвященные теракту 1 сентября, подготовленные журналистами Ксенией Собчак («Беслан. День незнаний») и Юрием Дудем* («Беслан. Помни»). Комментируя внимание к теракту со стороны федеральных телеканалов в 2020 году, местные жители рассказали «Коммерсанту», что фильм Дудя* «пристыдил» тех, кто пытается забыть о трагедии. Активистка комитета «Матерей Беслана» Марина Пак заявила, что «благодаря блогеру страна вспомнила, что у нас остались инвалиды».

В 2022 году вышел первый художественный фильм о теракте в Беслане «Золотая бронза» режиссера Игоря Копылова («Небо», «Ржев», «Ленинград-46»). В него вошли пять новелл — как основанных на жизни реальных людей, так и представляющих собой собирательные истории о произошедшем. Прототипами для героев фильма стали в том числе олимпийские призеры Зарубек Сидаков и Артур Найфонов, пережившие теракт в школьном возрасте.

«Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан — маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им»», — рассказывал о своем опыте Сидаков.

Книги

Теракту в Беслане посвящено множество книг, в которых рассматриваются разные аспекты трагедии. В 2006 году вышла работа Дмитрия Соколова-Митрича и Генриха Эрлиха «АнтиГрабовой. Кто «воскрешает» наших мертвых», посвященная разбору мошеннических действий Григория Грабового, который обещал матерям жертв воскресить погибших детей.

В 2008 году Хасан Дзуцев выпустил книгу «Беслан после 1-3 сентября 2004 года. Социологический анализ», написанную на основе данных отдела социальных исследований Института социально-политических исследований РАН. В ней описывается деформация взглядов на мир у участников и очевидцев произошедшего, а также приводится информация о ходе расследования теракта и даны оценки действиям властей.

В 2010 году офицер МВД Сергей Федотов опубликовал художественный текст «Дети Беслана». При работе над книгой Федотов провел свое собственное расследование, в ходе которого использовал материалы следствия и встречался с родственниками заложников. На обложке книги был размещен рисунок погибшей школьницы Ани Гумецовой, найденный в кармане ее школьной формы.

Осетинская журналистка Эльза Баскаева, чья дочь выжила в теракте, выпустила в 2012 году сборник воспоминаний бывших заложников под названием «Пепел Беслана». Интервью с заложниками и их семьями также вошли в книгу Юлии Юзик «Бесланский словарь», где на каждую букву приходятся соответствующие главы книги — например, в главах «Воздух» и «Вода» герои книги делятся тем, как испытывали жажду и переносили нехватку воздуха в переполненном помещении.

В год 15-летия с момента трагедии одним из главных событий в книжном мире стал выход книги специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой «Форпост. Беслан и его заложники». Алленова, следившая за событиями в Беслане с первого дня захвата школы, провела доскональный анализ, опираясь на доступные материалы и свои собственные впечатления, чтобы рассказать о причинах теракта и о жизни людей в городе, ставшем целью для террористов.

Помимо этого, в 2019 году вышла художественная книга «Родной язык» английской журналистки и актрисы Джули Мейхью, посвященная событиям в Беслане. Главная героиня этой книги — школьница, чья мать впала в кому, а сестра погибла во время теракта. С помощью корреспондента, девушке удается переехать в Москву, где ей приходится заново учиться жить и доверять людям.

Иконы и фреска

В 2004 году в мастерской петербургского храма Иоанна Богослова за десять дней изготовили икону с младенцами в белых одеждах и плачущими матерями на фоне гор. При ее создании иконописцы ориентировались на мотив Вифлеемских младенцев-мучеников. Икону освятил архиепископ Тихвинский Константин, а протоиерей Геннадий Беловолов рассказал, что матери школьников из Беслана назвали ее «большим утешением».

В 2005 году свою икону для Беслана написали в иконописной мастерской Ново-Тихвинского женского монастыря. Ее писали природными красками с использованием киновари, лазурита, малахита и различных видов глинистых охр на протяжении месяца. Переплетения драгоценной серебряной скани с позолотой выполнялись вручную, в качестве украшений использовались гранат, аметист, хризопраз и жемчуг.

В 2023 году делегация из Пензы привезла в Беслан точную копию фрески «Земля живых», на которой видны дети в белых одеждах, окружающие фигуру Иисуса Христа. Фреску освятили в помещении спортзала, где террористы удерживали заложников, и провели перед ней молитву.

Как Путин почтил память жертв теракта

Президент России Владимир Путин впервые посетил школу №1 в Беслане 20 августа 2024 года. В ходе своей поездки он возложил цветы к монументу бойцам спецназа, а также к «Древу скорби», перед которым глава государства встал на колени, перекрестился и прикоснулся лбом к основанию памятника. Затем Путин посетил здание школы, возложил цветы к кресту, установленному в бывшем спортивном зале, и зажег поминальную свечу.

До визита в августе Путин дважды посещал Беслан. Первый раз — 4 сентября 2004 года, на следующий день штурма школы №1. Бывший глава Северной Осетии рассказал в интервью Юрий Дудю*, что Путин также посещал «Город ангелов» в 2008 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и сообщил, что присутствовал на мемориальном кладбище вместе с главой государства.

1 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что передал в храм, расположенный на территории школы № 1 в Беслане, икону «Вифлеемские младенцы», подаренную Путиным во время визита в августе.

«Для Беслана, для всех нас символичная икона. Она будет размещена в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской, расположенном на территории бесланской школы», — написал Меняйло.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов