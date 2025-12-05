29 галерей и сотни работ: как открывалась ярмарка актуальной графики «Обертон»

Район трёх вокзалов продолжает превращаться в новую арт-точку на карте Москвы. Стартовала первая в России специализированная ярмарка графики «Обертон» — новый проект команды Cosmoscow. С 5 по 7 декабря в новом выставочном пространстве ТОН-ЦЕНТР на Комсомольской площади 29 ведущих галерей со всей страны представляют срез актуального искусства на бумаге. Кураторский отбор, работы Ольги Чернышевой, Виталия Пушницкого, Галифа Басырова и других классиков и звезд современной сцены — в фоторепортаже RTVI.