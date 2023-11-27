Начались съемки комедийного сериала «Избранный». Его производством занимаются онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главный герой сериала — скромный и честный инженер из небольшого города Олег Тяпин (Илья Лыков). По сюжету он случайно становится депутатом Госдумы.

В сериале снимаются Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Евгения Добровольская, Артем Осипов, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Антон Даниленко, Ксения Теплова и другие. Режиссер сериала — один из авторов «Физрука» Дмитрий Губарев.

«Я люблю экспериментировать с разными жанрами, и поэтому проект „Избранный“ так меня зацепил. Рассказать честную и простую историю про героя, который меняет свой мир и мир вокруг нас. Это ли не мечта режиссера! Мы расскажем с юмором о важных вещах. И, как мне кажется, это именно то, по чему истосковался зритель», — рассказал Губарев.

«Многие считают моего персонажа обыкновенным дураком. Если добрый — значит, точно дурак. Но не будем забывать, что колесо истории крутят именно они. Да и весь наш русский кинематограф, литература, даже фольклор крутятся вокруг геройства таких вот простых русских дураков. Иванушка, Женя Лукашин из „Иронии судьбы“, Фарятьев, Веничка, Шурик — приятная компания. Олег Тяпин, или Тяпа, точно из нее. Я для себя придумал такой образ для истории Тяпы: что будет, если Маленький принц вернется не на ту планету… а в Госдуму? Посмотрим!» — поделился Илья Лыков.