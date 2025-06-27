Режиссер и художник Гарри Бардин заявил о работе над новым анимационным фильмом. Профинансировать съемки могут зрители.

Это седьмой фильм Бардина, на производство которого режиссер собирает средства с помощью краудфандинга. Лауреат Золотой пальмовой ветви, создатель «Летучего корабля», «Гадкого утенка» и «Выкрутасов» запустил сбор средств на фильм «Русский вальс» на платформе Planeta.ru. До этого зрители финансировали его работы «Ave Maria», «Болеро-17», «Песочница», «Слушая Бетховена» и другие картины.

«Шесть фильмов — это много. И каждый раз, обращаясь к вам, я верил, что вы подставите мне свое плечо. И вот я снял свою последнюю картину — „Плач на все времена“, и вроде бы затих. Казалось, что новых идей не будет, и я не буду вас беспокоить своими просьбами. Но пришла идея! Пришла такая идея, что она потребовала от меня её воплощения! Идея — замечательная! Это будет история человека в России», — поделился Гарри Бардин на странице проекта.

Сценарий и раскадровки новой картины уже готовы, основной музыкальной темой фильма станет вальс Дмитрия Шостаковича, предоставленный Владимиром Спиваковым.