В Московском киноцентре «Октябрь» до 28 июня продолжается кинофестиваль «Французские премьеры», организованный совместно «КароАРТ» и Французским институтом. О самых интересных новинках программы — в материале RTVI.

«Болеро. Душа Парижа»

Реж. Анн Фонтейн

«Болеро» — одно из самых известных музыкальных произведений в мире. Это не единственная работа композитора Мориса Равеля, ставшего пленником славы одной композиции. Картина рассказывает о жизни Равеля, его пути к успеху, творческих исканиях. Рафаэль Персонас, исполнивший главную роль, показывает противоречивость своего персонажа: его страсти и сложности в общении с коллегами.

Еще один главный герой картины — сам Париж, сияющий и звенящий. Режиссер Анн Фонтейн показывает город удивительным местом, где будто бы возможно все: мечты, страхи, идеи сплетаются воедино под звуки «Болеро».

«Братья»

Реж. Оливье Касас

Фильм Оливье Касаса основан на реальной истории двух маленьких братьев, вынужденных выживать в лесу в течение семи лет. Им пришлось научиться справляться с трудностями, добывать еду, находить способы согреться. «Это был из ряда вон выходящий опыт во всех смыслах этого слова. Мы испытывали не только страдания, но и счастье бесконечной свободы, мы ощущали наше братство», — рассказывал в эфире LN Radio Мишель Де Роберт, ставший прототипом одного из персонажей.

Основное действие картины разворачивается в наши дни. Мишель (Иван Атталь) и Патрис (Матьё Кассовиц) уже давно не дети, но пережитое оставило в них след. Оба брата стали успешны, но травмы и секреты прошлого не дают им покоя. В центре повествования оказываются взаимоотношения братьев, чья прочная связь со временем покрывается трещинами.

«Сирокко из страны ветров»

Реж. Бенуа Шьё

Фантастический анимационный фильм в духе картин «Алиса в Стране чудес» и «Мой сосед Тотторо», который можно посмотреть всей семьей. По сюжету сестры Джульетта и Кармен попадают в волшебный мир, где все передвигаются по воздуху и используют дирижабли причудливых форм. В этой небесной стране девочки превращаются в котят и исследуют просторы сюрреалистичного мира, общаясь с незнакомцами и проходя испытания на храбрость.

«Развеселые каникулы»

Реж. Лоранс Арне

Музыкальная комедия рассказывает о семейном путешествии к Атлантическому океану, которое пошло не по плану. Супруги Жюстин и Людо на середине пути теряют все деньги и придумывают план заработка: вместе со своими детьми-подростками они основывают музыкальную группу и начинают выступать на городских площадях. Причем, получается у них весьма успешно.

Картина стала режиссерским дебютом для актрисы Лоранс Арне, которая также исполнила главную роль. А роль ее экранного супруга исполнил партнер Арне и звезда французских комедий Дэни Бун, знакомый зрителям по фильмам «Бобро пожаловать!» и «Неудачники».