За первые выходные проката фильм «Майор Гром: Игра» Олега Трофима заработал 161,4 млн рублей. Картина стала сиквелом первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор», выпущенного в 2021 году. Каким получилось продолжение, что нужно знать о вселенной Bubble и стоит ли смотреть новинку, — в материале RTVI.

О чем фильм

Для тех, кто не смотрел предыдущую часть кинокомикса, в начале фильма коротко объясняют, что случилось в «Чумном докторе». Но мы перескажем еще короче: майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) спас Санкт-Петербург от обезумевшего IT-гения Сергея Разумовского (Сергей Горошко), страдавшего раздвоением личности и желавшего уничтожить всех богачей. Спустя год после этих событий над Санкт-Петербургом вновь нависла опасность. Неизвестный террорист решает сыграть с Громом в игру: загадывает ему загадки, а в случае неверного ответа взрывает главные достопримечательности города. Гром боится потерять в этой кровавой игре своих близких — напарника Диму Дубина (Александр Сетейкин), любимую Юлю Пчелкину (Любовь Аксенова) и начальника Федора Прокопенко (Алексей Маклаков) — поэтому старается оградить их от опасности любой ценой.

Откуда все эти герои

Издательский дом Bubble Comics был основан Артемом Габреляновым в 2012 году и начал выпускать российские комиксы с оригинальными супергероями. Самые популярные серии — «Бесобой», «Майор Гром», «Экслибриум», «Инок» и «Красная Фурия».

Майор полиции Игорь Гром не обладает сверхспособностями — не умеет ни летать, ни дышать огнем. Однако он силен, умен и способен быстро реагировать в необычных ситуациях. Его главный антагонист, как у Бетмена — Джокер, — Сергей Разумовский. Его образ был вдохновлен Павлом Дуровым, основателем «ВКонтакте» и Telegram. Также в серии появляются и другие суперзлодеи: наемный убийца Призрак и сын основателя военно-промышленной корпорации Август Хольт.

В 2017 году вышел первый короткометражный фильм «Майор Гром», где роль главного героя сыграл Александр Горбатов. Однако в 2021 году киновселенная была перезапущена с выходом полнометражного кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор». После этого в 2023 году на экранах вышел приквел — «Майор Гром: Трудное детство» об отце главного героя, выдающемся милиционере Константине Громе и детстве юного Игорька.

Чем отличаются первый и второй фильм

Первый фильм многие критики ругали за наивность персонажей и картонных злодеев, над чем, кстати в «Игре» авторы сами посмеялись. В «Чумном Докторе» зрителей только знакомили со вселенной Bubble, комиксным Санкт-Петербургом и обозначали важных персонажей. Казалось, что первая картина нащупывает интересы своей аудитории, пытается понять, какие шутки для них смешны, что из тропов зарубежных кинокомиксов хорошо ляжет на российскую почву.

На этом фоне «Игра» выглядит более серьезным произведением. Сюжетно в ней читаются отсылки к «Бэтмену» и даже «Шерлоку», но картина сохраняет свой уникальный голос. Однако хронометража авторам вновь не хватило, чтобы глубже раскрыть всех персонажей. Главред Bubble Comics в интервью RTVI признался, что больше всего не повезло персонажу Матвея Лыкова — Августу ван дер Хольту. По его словам, большое количество сцен с этим персонажем пришлось вырезать. На экране антагонист появляется всего несколько раз, поэтому зритель не успевает уловить его мотивацию, понять его предысторию и дать оценку его поступкам.

Зато у главных героев в «Игре» появляется больше экранного времени и больше шансов показать многогранность персонажей. Мы видим и развитие любовной линии Грома и Пчелкиной, и путь становления Дубина детективом, и то, как все эти герои учатся полагаться не только на себя, но и доверять другим. Грома ждет наибольшая метаморфоза после всех испытаний, которые ему приходится пройти. Но спойлерить мы не будем.

Стоит ли смотреть фильм

На фоне недавнего провала в прокате «Мадам Паутины» от Sony и усталости зрителей от затухающей очередной фазы киновселенной Marvel «Майор Гром: Игра» может показаться качественной альтернативой. В фильме много экшна, мемов и шуток, в небольших камео на экране появляются звезды российского ютьюба, а сюжет держит в напряжении. При этом, «Игра» не боится быть серьезной: жестокие и шокирующие сцены в ней тоже есть, что придает ей больше глубины.

Однако и минусы у картины тоже есть: громоздкий хронометраж, злодеи, раскрытию которых уделили недостаточно внимания, и знакомые по многим другим кинокомиксам тропы. Стоит все же сказать, что получить удовольствие при просмотре это нисколько не мешает. «Майор Гром: Игра» остается озорным, динамичным и увлекательным до самого конца, вернее, даже до сцены после титров. Фильм наверняка понравится тем, кто заскучал по качественному экшену и ярким новинкам.