С 25 по 29 июня в Красноярске пройдёт ярмарка современного искусства SCAN FAIR. Более 50 участников из 14 городов представят актуальное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока, среди них — художники, галереи и дизайн-бренды. Арт-директор ярмарки Лилиана Маррэ рассказала RTVI о том, есть ли у искусства на ярмарке «локальный» характер, что изменилось в проекте с дебютного выпуска и на кого обратить внимание в этом году.

В чем особенность сибирского искусства? Как в нем отражается преемственность?

Развитие художественной сцены в Красноярске во многом связано с сильной системой художественного образования — от детских школ до института искусств и мастерских Академии. Здесь работает мощный Союз художников, включая активное молодежное сообщество, которое занимается выставками и арт-резиденциями — например, на Столбах или в Енисейске.

С одной стороны, в городе развивается академическое направление — художники с классическим образованием, которые, тем не менее, пробуют себя в разных форматах. С другой — есть художники, ориентированные на более свободные и выразительные стили, вдохновлённые, например, Андреем Поздеевым и примитивизмом.

Однако говорить о преемственности от Сурикова или о чётком интересе к местной истории и мифологии нельзя. Художники, представленные на ярмарке, больше сосредоточены на личных темах, самоопределении и межличностных переживаниях — как и их коллеги по всей стране.

Как родилась ярмарка SCAN FAIR? Для чего она была изначально создана и как она выросла?

История создания ярмарки началась с инициативы ресторанной группы Berrywood Family, которая обратилась в Музейный центр «Площадь мира» с предложением отметить 11-летие компании нестандартным образом — организовать выставку в поддержку молодых современных художников. До этого группа уже сотрудничала с художниками, заказывая у них оформление упаковки для доставки еды. Первая такая упаковка была представлена в рамках музейного проекта «Лаборатория искусства города».

Совместно с музеем была реализована выставка «Сибирь—11», в рамках которой 11 отобранных художников получили гонорары и продакшн-поддержку. Этот проект стал первой площадкой для коммерческих продаж работ и положил начало устойчивому партнёрству между ресторанной группой и арт-сообществом города.

В дальнейшем появилась идея учредить премию Scan Awards в поддержку современного искусства, особенно актуальную в условиях отсутствия региональных инициатив, ориентированных на художников из Сибири. Так была сформирована команда, которая разработала концепцию проекта SCAN — объединяющего премию, ярмарку, а в перспективе и арт-резиденции, а также другие форматы развития локальной сцены.

Что означает слоган «Искусство быть другим»?

«Искусство быть другим» — не просто метафора. Для художников инаковость становится основным механизмом для их работы: способности видеть мир иначе и делиться этим взглядом через творчество. Быть другим — искусство. И это непросто. Поэтому так важно поддерживать художников, помогая им сохранять и развивать свой уникальный взгляд.

Как SCAN FAIR влияет на распространение сибирского искусства?

Ещё несколько лет назад сибирская сцена оставалась даже для меня, человека с определенной насмотренностью, во многом неизвестной территорией. Однако с каждым годом становится всё очевиднее: в регионе работает большое количество ярких, глубоких и профессиональных художников. Их становится всё труднее не заметить.

Интерес к ярмарке SCAN постоянно растёт: об этом говорят и участие художников в крупных московских проектах, помимо самостоятельного представления, например, работы Анастасии Рыбаковой были показаны на Blazar от галереи «Сцена». У художников появляются новые коллаборации, и контракты за пределами региона. Уровень узнаваемости повышается, появляются публикации, открываются выставки — в том числе у тех, кто ещё недавно только начинал свой путь. Это знак: хрупкий мост между регионами и центром становится всё прочнее.

Организаторы надеются, что в этом году в Сибирь приедет ещё больше коллекционеров, галеристов и институциональных игроков из Москвы и других городов. А к следующему году вопрос «что такое SCAN и кто такие сибирские художники» будет возникать ещё реже.

Как на сегодняшний день выглядит искусство Красноярска? Много ли в городе галерей и много ли тех, кто интересуется искусством?

На сегодняшний день в Красноярске действуют две активные галереи современного искусства. Первая — «В центре мира», подведомственная Министерству культуры Красноярского края. Несмотря на свой молодой возраст — чуть более года — галерея активно заявила о себе, регулярно организуя выставки и проекты.

Вторая — галерея «Индустрия», созданная при Сибирском институте развития креативных индустрий. Её деятельность также направлена на поддержку молодых художников, с частой сменой экспозиций — обновления проходят примерно раз в месяц-полтора.

Постоянных независимых галерей, организованных частными галеристами, коллекционерами или независимыми командами, в городе нет. Поп-ап инициативы случаются, но, как правило, быстро прекращают существование по различным причинам.

Интерес к современному искусству в Красноярске начал формироваться вокруг музейного центра «Площадь мира», чья публика со временем стала активно посещать выставки и участвовать в музейных ночах. Постепенно искусство стало выходить за рамки музея, осваивая другие городские пространства. Летом 2025 года запланированы проекты в ресторанах и барах, что способствует естественному расширению аудитории.

Современное искусство в Красноярске постепенно выходит за пределы музейного пространства, осваивая новые публичные и коммерческие площадки. Взаимодействие с немузейной аудиторией происходит деликатно: художники стремятся выстраивать диалог без резких высказываний, а публика проявляет всё больший интерес. Этот процесс идёт постепенно и без конфликтов.

В этом году появилась секция предметного дизайна, какие еще секции могут добавиться в будущем?

Я думаю, мы добавим секцию самообразований, потому что при приеме заявок мы столкнулись с тем, что сложно их куда-то определить. С одной стороны, это всё ещё художники, с другой стороны, они действуют как единый организм, объединенный или не объединенный идейными и эстетическими принципами в работе. Также интересно было бы сделать секцию тиражного искусства (фотография и печатная графика), это очень сильные медиумы, со своей спецификой и они достойны своей собственной секции.

Какими качествами должен обладать художник, чтобы попасть на SCAN FAIR?

Первично, конечно, нужно серьезно отнестись к собственной презентации. Если даже работы хорошие, а презентация слабая, эксперт может просто не всмотреться. Основные качества, которыми должен был обладать художник, чтобы попасть на ярмарку, это сильный визуал, концептуальная составляющая и качество исполнения работ. Мы брали заявки, в которых были эскизы только в том случае, если были уверены, что автор действительно успеет их выполнить на высоком уровне. Лично я практически не вглядывалась в регалии авторов просто потому что SCAN — это ярмарка, в которая может стать первой ступенькой в CV. Это важно, и такой подход дает больше шансов молодым художникам, без серьезного провенанса на развитие своей карьеры в дальнейшем.

На что стоит обратить внимание гостям SCAN FAIR?

Обратите внимание на галереи, их всего пять: Сообщество Современных Сибирских Художников, MIRAS Art Gallery, ЦСИ Огонь, Галерея сибирского искусства «В центре Мира», Галерея современного искусства «АРКА». Обратите внимание на новую секцию Дизайн. И там, и там некоторые участвуют впервые, им нужна поддержка.

Малочисленность галерей в целом объясняется сложностью выживания такого типа институций в регионе. Коммерческая галерея современного искусства (обычно главный двигатель интересных проектов и художников) в отсутствие коллекционеров обычно долго не протягивает, и это практически меценатское дело. На ярмарке у вас есть возможность увидеть самых сильных участников из разных регионов от Владивостока до Иркутска в одном месте.