Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow представила визуальную концепцию своего 14-го выпуска, который пройдет с 4 по 6 сентября 2026 года в «Тимирязев Центре». Новый фирменный стиль получил название «От скриншота к отпечатку» и создан на основе художественной практики Игоря Самолета — победителя программы Фонда Cosmoscow «Художник года».

Концепция оформления исследует переход от цифрового изображения к материальному объекту. Если ранние работы Самолета были связаны со скриншотами и цифровыми образами, то в последние годы художник обращается к моментальной фотографии, используя камеру, печатающую снимки на чековой ленте. Именно этот переход от экрана к физическому отпечатку стал основой визуального языка ярмарки.

«Для каждого выпуска Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow мы переизобретаем наш визуальный язык. Он становится не просто оформлением события, а полноценным художественным высказыванием — продолжением творческой практики „Художника года“. Мы не иллюстрируем искусство, мы вступаем с ним в соавторство. Такой подход позволяет не только каждый сезон открывать ярмарку Cosmoscow заново, но и знакомить широкую аудиторию с языком современных художников», — поделился Николай Корьков, генеральный директор Cosmoscow.

Разработкой фирменного стиля занималась дизайн-студия Omsky. В студии отмечают, что идея родилась из наблюдения за тем, как большинство первых впечатлений сегодня возникает на экране смартфона и быстро исчезает в бесконечной цифровой ленте. Авторы проекта стремились «остановить» этот момент, превратив виртуальное знакомство с ярмаркой в материальный фотографический отпечаток.

Еще одним образом кампании стал камень — важный символ в художественной практике Игоря Самолета. В промоматериалах он появляется в повседневных пространствах, незаметно меняя привычный ход вещей. По замыслу авторов, этот визуальный прием отражает идею присутствия, которое само по себе способно влиять на окружающую среду.

Новая айдентика будет использоваться во всех офлайн- и цифровых носителях ярмарки — от архитектуры пространства и навигации до полиграфии, сайта, социальных сетей, рассылок и цифрового каталога.

14-й выпуск Cosmoscow пройдет на двух этажах выставочного пространства «Тимирязев Центр» с 4 по 6 сентября 2026 года. Генеральным партнером ярмарки выступают Сбер × ГигаЧат и Sber Private Banking.

В прошлом году визуальный стиль Cosmoscow, также разработанный студией Omsky, получил ряд международных профессиональных наград, включая TDC Prize 2026 от Tokyo Type Directors Club, золотую награду Awards 360 в категории Cultural Branding: Best of the Year, победу на ADCR Awards и золото фестиваля «Среда 2025».