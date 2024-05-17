В рамках IX ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая, пройдет диджитал-выставка DECIPERLAND. Работы художников будут представлены в павильонах Нижегородской ярмарки на медиаэкранах, а также на других площадках в формате дополненной реальности.

Тема диджитал-выставки этого года — (RE)VISIONS. Свои работы в форматах NFT, digital fashion, AI и Media art представят 42 художника из России, Казахстана и Турции.

На выставке, в частности, можно будет увидеть проекты известных деятелей цифрового искусства, в их числе:

арт-директор VK NFT Руслан Вяльцев, входящий в топ-20 международной платформы Foundation,

цифровой художник Евгений Зубков, известный своими работами о России будущего,

студия Synticate, работающая на стыке новейших технологий и искусства,

ARTEM TKACH, исследующий в своих работах взаимодействие человека и технологий с природой.

В этом году в арт-зоне будет располагаться десятиметровая инсталляция из физических произведений и медиаэкранов для демонстрации фиджитал-работ. Также выставка будет представлена на всех цифровых экранах конференции между сессиями.

«Фиджитал спорт, цифровые ведущие и аватары теперь стали частью нашей повседневности. Переход в виртуальность, ИИ-революция и NFT-токены отражаются в работах современных диджитал креаторов и их желании объединить физический и виртуальный миры. Все это мы хотим показать на ЦИПР и рассказать о людях, создающих искусство с использованием новейших технологий в ИТ. В этом году свои работы представят известные художники из России, Казахстана и Турции», — отметила Ольга Пивень, директор и сооснователь ЦИПР.