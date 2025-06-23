Писательница Джоан Роулинг поделилась своим мнением о сценарии сериала по книгам о Гарри Поттере. Об этом она написала в соцсети X.

«Я прочитала первые две серии предстоящего сериала, и они невероятно хороши», ― отметила Роулинг.

Писательница выступает в качестве исполнительного продюсера новой экранизации книг. Над сериалом работает HBO, премьера первых эпизодов проекта о «мальчике, который выжил» ожидается в 2027 году. HBO обещает снять «точный» сериал-адаптацию по всем книгам Роулинг. Как ожидается, по каждой книге будет снят отдельный сезон. Планируется, что съемки сериала начнутся летом.

Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин. Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а образ Рона Уизли воплотит Аластер Стаут. Для поиска идеальных кандидатов авторы сериала провели открытый кастинг, в котором приняли участие более 30 тысяч человек.