Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» в арт-парке Никола-Ленивец в 2024 году будет посвящен теме «Мы». Об этом сообщили в пресс-службе арт-парка.

Организаторы объясняют, что «Мы» — это все люди, которые участвовали в жизни фестиваля на протяжении всех лет его существования: от волонтеров, дачников и бёрнеров до спортсменов-любителей, местных предпринимателей и фанатов электронной музыки.

«В каком-то смысле объединение столь разных социальных групп напоминает процесс возникновения города. „Архстояние“-2024 задается вопросом, который, кажется, звучит сегодня по всей планете: как договориться и найти точки соприкосновения друг с другом?», — поясняют организаторы.

До 15 февраля также любой желающий может принять участие в опен-колле. «К участию приглашаются сообщества, объединенные интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, медитации, саморазвитию, музыке и другим опытам. К рассмотрению принимаются заявки на временные проекты с активностями свободного формата: от творческих до функциональных, несущих практическую, сервисную или развлекательную функцию для гостей „Архстояния“», — говорится в описании.

Фестиваль «Архстояние» пройдет арт-парке Никола-Ленивец с 26 по 28 июля 2024 года.