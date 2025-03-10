Фестиваль «Архстояние» объявил первого участника и опен-колл для кэмпов

В 2025 году Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» отметит 20-летний юбилей. Юбилейное мероприятие пройдет с 25 по 27 июля в арт-парке Никола-Ленивец. Куратором фестиваля выступит Василий Бычков, основатель выставки-форума архитектуры и дизайна «Арх Москва».

Первым участником юбилейного «Архстояния» станет Александр Штанюк, победитель открытого конкурса «Поле моей мечты». Его работа под названием Polygon, представляющая собой масштабную 500-метровую инсталляцию из полипропиленового шнура, станет финальной точкой путешествия по метафорическому городу, в который на время фестиваля превратится Никола-Ленивец.

Параллельно с подготовкой основной программы фестиваль объявил о начале приема заявок для участия в программе кэмпов. «Архстояние»-2025 приглашает различные сообщества к созданию временных поселений со своей идентичностью на территории Никола-Ленивца. К рассмотрению принимаются проекты с активностями свободного формата, отражающие идею сообщества, тему фестиваля и вовлекающие максимальное количество гостей. Заявки принимаются до 20 марта 2025 года. Результаты будут объявлены 21 апреля 2025 года.

Темой 20-го «Архстояния» станет «Моё главное». В 2025 году «Архстояние» и «Арх Москва» обменяются кураторами. В течение трех дней фестиваля арт-парк Никола-Ленивец трансформируется в город с арт-объектами, домами и инсталляциями, выполняющими базовые городские функции.