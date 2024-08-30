Фестиваль электрофолка и «Черный пес». Куда сходить на последних выходных лета

Соревнования молодых художников, фестиваль будущего, картина Каннского кинофестиваля, шоу-мюзикл, выставка о любви, творчество Маяковского, фильм лауреата Пулитцеровской премии, фестиваль электрофолк музыки, культовый фильм Хаяо Миядзаки, выставка световых инсталляций. Куда пойти на выходных 31 августа и 1 сентября, рассказываем в материале RTVI.

«Мой сосед Тоторо»

29 августа в российский прокат вышел культовый фильм Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». Это добрая сказка, которая будет интересна всей семье. С нее также комфортно начинать знакомство с аниме тем, кто раньше никогда не смотрел японские анимационные картины.

Действие фильма происходит в Японии в 1950-е годы. Главные героини — сестры Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом. Вскоре они обнаруживают, что в лесу неподалеку от их дома живет гигантское пушистое существо по имени Тоторо, которое становится другом и покровителем девочек. Тоторо и другие лесные духи помогают Сацуки и Мэй узнать о чудесах природы, учат их любви и поддержке, преодолению трудностей.

«Черный пес»

31 августа в кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера фильма «Черный пес», завоевавшего главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Действие картины происходит в деревне на краю пустыни Гоби. В центре сюжета фильма история отловщика собак Ланга (Эдди Пэн), только что вышедшего из тюрьмы. В умирающем поселении Ланг встречает дворового пса, с которым им удается подружиться.

ArtMasters-2024

С 25 по 31 августа в Москве и Нижнем Новгороде проходит финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2024 — масштабные соревнования для молодых специалистов бэкстейдж и цифрового искусства.

Финальные защиты проходят в Доме Пашкова, Боярских палатах, киностудиях «Мосфильм» и «Союзмультфильм», офисе VK и других площадках. 200 финалистов представляют свои проекты по 20 компетенциям: от мультимедиа шоу на фасаде «Академии Маяк» и модного показа по мотивам известных картин до театральных представлений в легендарном театре кукол Образцова.

«Планета Джанет»

В Центре «Зотов» 31 августа пройдет специальный показ фильма «Планета Джанет» — автобиографичный кинодебют лауреата Пулитцеровской премии Энни Бэйкер. Картину представит и обсудит со зрителями киножурналист Ная Гусева.

Фильм рассказывает об отношениях матери и дочери. Одиннадцатилетняя Лейси (Зои Циглер) хочет провести лето вдвоем с мамой Джанет (Джулианна Николсон), поэтому просит забрать ее пораньше из лагеря. Вместе они живут в деревне в Массачусетсе, но скоро в их жизни не появляются трое гостей, очарованных Джанет.

«Сумятица»

31 августа на площадке «Китайского летчика Джао Да» пройдет фестиваль электрофолк музыки «Сумятица», где выступят АСТЯ, Царица Птиц, Вокруг да Около, ILNARA, Baysara, VDOME, Surmachina.

Миссией феста его создательница называет «возможность как следует насладиться самобытным музыкальным направлением, в котором архаичные мотивы переплетаются с современным электронным звучанием, а заодно проводить жаркое лето-2024 не менее жаркими плясками и хороводами». В рамках фестиваля можно будет в том числе погадать на рунах и таро.

14 новых выставок современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow проходят 14 выставок современного искусства. Самая масштабная из них — выставка световых инсталляций «Элемент», которую представила галерея ЛУЧ. В экспозиции можно увидеть работы студий INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художников Иван Калиничев и Александр Соколов.

В арт-пространстве можно увидеть персональные выставки Ани Жёлудь, Марии Высотской, Веры Петровской, Александра Чемакина, Алины Светкиной, Катерины Lime Blossom, Константина Чиркова, Евгения Старова. Также в галереях представлены коллективные выставки и pop-up проекты.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

«Коридор затмений. Режиссер Сатьяджит Рай»

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит кинопрограмма «Коридор затмений. Режиссер Сатьяджит Рай». В рамках проекта будут показаны картины бенгальского режиссера, в которых он запечатлевает мрачнейшую эпоху в жизни своей страны.

«Кто не видел фильмов Сатьяджита Рая, не видел ни солнца, ни луны», — говорил режиссер Акира Куросава.

«Любовь. От и До»

До 29 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление». Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть.

«Портал.АРТ»

В инновационном центре «Сколково» продолжается фестиваль «ПОРТАЛ 2030 — 2050». В его рамках проходит выставка, зрители смогут увидеть светозвуковое шоу от виджеев и моушн-дизайнеров, выступления известных диджеев, конференция футурологов и ученых и экскурсии к резидентам «Сколково».

«Портал.АРТ» знакомит гостей с достижениями людей и перспективами человечества. В экспозиции представлены десятки арт-объектов, которые символизируют развитие и ключевые технологические успехи.

«Мем. Маяковский медиа»

В Центре «Зотов» проходит выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная авангардному искусству и творчеству Владимира Маяковского.

Центральными экспонатами выставки стали «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В экспозицию вышли свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях.

Сила Ветра

Ultima Яндекс Go x Сила Ветра представили новые яхты, на которых можно покататься в акватории Москвы-реки. По словам создателей, работа с парусами, управление рулем и перемещение по палубе развивают мышцы, повышают физическую активность и улучшают выносливость. Можно поучаствовать в регатах, научиться самостоятельно управлять яхтой или просто насладиться водной прогулкой на борту под управлением капитана.