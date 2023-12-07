В московском кинотеатре «Художественный» завершился 2-й открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Главную награду получила картина «Панические атаки» Ивана И. Твердовского, а лучшим режиссером стал дебютант из Якутии Николай Корякин, снявший ленту «Тимир».

Приз за лучшее визуальное решение достался оператору Алексею Зайкову («110»). Сергей Двойников («Панические атаки») стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль».

Награду за лучшую женскую роль получила Полина Цыганова («110»). В номинации «Лучший сценарий» отмечена Татьяна Загдай («Танцуй, селедка»). Особого упоминания жюри «за рассуждение на сложную тему» удостоена лента «Белой дороги!» (реж. Элла Манжеева).

В состав жюри вошли режиссер Дмитрий Давыдов, актриса Дарья Мороз, актер Даниил Воробьев, художник Сергей Февралев. Председателем жюри стала продюсер Софья Митрофанова.