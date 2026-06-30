Кинопарк «Москино» за первые пять месяцев 2026 года стал стартовой площадкой для нескольких начинающих режиссеров. Здесь прошли съемки криминальной драмы «Коммерсант» братьев Кравчуков и приключенческого фильма «Цирк» Олеси Кустовой. Для работы использовались современные натурные площадки, включая самолет Ту-154 и улицы Москвы разных эпох.

Дебютный фильм братьев Кравчуков «Коммерсант» снят по роману Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главные роли исполнили Александр Петров (он также выступил креативным продюсером) и рэпер Хаски. Съемки прошли на нескольких локациях Кинопарка — «Центр Москвы», «Москва 40-х» и в интерьерах самолета Ту-154. Кассовые сборы картины в России превысили 490 млн рублей.

Режиссер Олеся Кустова, чья лента «Наш северный полюс» участвовала в программе Marché du Film Каннского кинофестиваля, работает над фильмом «Цирк». Действие разворачивается в 1940-е годы. В центре сюжета — судьба сироты, который становится цирковым артистом. Для съемок задействованы девять площадок Кинопарка, включая «Уездный город», «Витебский вокзал», «Брестскую крепость» и «Москву времен конструктивизма». В ролях — Павел Прилучный, Владимир Мишуков, Ангелина Стречина, Григорий Верник и музыкант Майот (Артем Никитин).

В Кинопарке регулярно проходят съемки студенческих работ. Так, в 2025 году студенты ВГИКа сняли несколько короткометражных фильмов «Красная ленточка», «Я хочу забыть», «Седьмой день войны» в локациях «Глухая деревня», «Натурный хромакей» и «Брестская крепость», а учащиеся киноколледжа №40 использовали для съемок фильма «Небеса» натурную площадку «Самолет Ту-154».