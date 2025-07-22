До 14 сентября в пространстве VS Gallery можно увидеть персональную выставку Кирилла Рейва под названием YГОΛ. Художник превращает галерею в тотальную инсталляцию, где фракталы, глитч и нейросети создают гибридную реальность. В интервью RTVI он рассказал, зачем «отравляет» ИИ своими эскизами, почему скульптуры аватаров смотрят на зрителей из углов и как фиджитал-искусство покоряет Россию, оставаясь почти незамеченным на Западе.

Кирилл Рейв (Kirill Rave) — фиджитал-художник, создающий тотальные инсталляции на стыке двух миров (физического и цифрового). Участник биеннале в Германии, Испании и России. Принял участие в биеннале медиаарта Anhydrite Biennale (пещера Барбаросса в Тюрингии) вместе с Йозефом Бойсом, Брюсом Науманом, Тури Вронес и другими художниками. Номинант 1-й Московской Арт Премии. Резидент VS Gallery. Основатель экспериментального аудиовизуального проекта Broken Composers.

Чему посвящена ваша выставка YГОЛ?

Выставка посвящена экспериментальной мастерской в моей голове, внутри которой я хожу из угла в угол в поисках средств самовыражения, для того чтобы выплеснуть свои эмоции, показать образы, которые преследуют меня не первый год.

Чувствую острую необходимость в создании собственной эстетики, которой мне очень не хватает в повседневной жизни. Строго говоря, в рамках выставки я занимаюсь визуализацией своих призраков, материализую их для персональной встречи!

YГОЛ — это тотальная инсталляция. Почему вы выбрали именно этот формат, и какие преимущества он дает для раскрытия вашей концепции?

У меня никогда и мыслей не было сделать иначе. Все персональные выставки — тотальные инсталляции. Это значит, что пространство, архитектура и работы — все является единым целым. Для меня это единственный способ погрузить зрителя в свой мир.

Как вы создаете свои работы при помощи нейросетей?

Далеко не все работы созданы с помощью нейросетей, для меня это не очень важно. Есть генеративная графика, 3D-моделирование и скульптинг, коллажирование и рисование на компьютере.

Эскизы я загружаю в нейросеть, очень редко использую промт, тем более сложный. Мне важно «отравить» ИИ, чтобы он как следует «галлюцинировал» от моих заготовок — только тогда получаются авторские работы с узнаваемой техникой.

Что означают скульптуры аватаров на вашей выставке?

Скульптуры аватаров являются образами пользователей вне времени. Именно поэтому у них негроидные черты лица. В каждой скульптуре есть образы культурного наследия, выраженные в фракталах и глитче.

Так получилось, что красная серия — мужская, синяя — женская. Посмотрим, будет ли так всегда.

Как вы их создавали?

Если коротко, то моделинг и скульптинг. Фракталы я собирал самостоятельно «ручным» способом. Далее шел процесс подготовки к производству — это отдельная тема, очень долгая и кропотливая работа.

Какие идеи вложены в ваши скульптуры?

На выставке это главные герои, расположенные преимущественно в углах экспозиции. Они наблюдают за посетителями сквозь фракталы и глитч, смотрят на мир в фиджитал-, гибридной реальности.

Что представляют ваши работы-проекции? Как они были созданы?

Все видео делятся на три темы: двоичная фрактальная пикселизация, мутация цифровых облаков, архитектурная деконструкция метавселенной. Это три бездонных колодца, поэтому не рискну в двух словах объяснить их значение.

Представьте, что это заклинания, приходите на выставку в VS Gallery и почувствуйте магию цифровых технологий. Работы достаточно абстрактны и потому открыты для личной интерпретации. Доверяйте своей интуиции, и вы найдете ответы на все ваши вопросы внутри себя!

Какой из представленных на выставке проектов был для вас самым сложным и почему?

Blue head 01 / «Синяя голова 01» — этой скульптуры не должно было быть на выставке. Она появилась в последний момент, чудом материализовалась и так же стремительно обрела своего обаятельного коллекционера.

Люблю такие эмоциональные истории, ведь об этой скульптуре я думал несколько лет!

Вы участвовали в биеннале в разных странах. Как международный опыт повлиял на ваше творчество и восприятие искусства?

Стремительно поднимается планка качества и ответственность. Обратного пути нет.

Как в России и других странах воспринимается фиджитал-искусство? Какой отклик вы получаете от зрителей, покупателей?

Хочется начать с последнего. Коллекционеры нашей галереи — это без преувеличения бриллианты. Самые интересные, умные, начитанные, тактичные и красивые люди. Это бывает редко, но мне нравится общаться с ними, я узнаю много нового.

Иногда я не знаю, о чем говорить, кажется, что они и так все видят, знают, понимают и чувствуют. Порой кажется, что слова могут быть лишними. Так тонко я не могу чувствовать людей из других стран мира, надеюсь, что ИИ нам скоро в этом поможет. Я не просто так восторженно отношусь к нашему локальному комьюнити — оно небольшое, но очень прогрессивное!

Недавно я был в Милане и Лиссабоне — можно сказать, что цифрового искусства там нет. Его нет в Бангкоке, Вене и других крупных городах Европы и иногда даже Азии. Отдельные экспонаты на выставках не считаются.

Фиджитал для меня — это не экзотика, а способ отказаться от рамок и границ. Мультидисциплинарность во имя идеи — это то, что я долго и искал наконец нашел.

Я в основном слышу комплименты, профессиональную критику. Каждый год я ищу ее самостоятельно. Только так, на мой взгляд, можно динамично развиваться!