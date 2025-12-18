Главные модные тенденции зимы 2025: кружево, геометрия и фиолетовый

С приходом зимы мы не только готовимся к праздникам, но и меняем сезонный гардероб, достаем вещи потеплее, примеряем многослойные сочетания, а еще ищем самые волшебные и запоминающиеся наряды для предстоящих вечеринок. Вдохновение и идеи для зимних образов лучше всего почерпнуть на подиуме: разбираемся в главных тенденциях коллекций осень-зима 2025, и как их можно адаптировать под свой стиль.

Обозначить талию

Зимой мы проводим большую часть времени, кутаясь в пальто, пуховики и куртки — чаще всего верхняя одежда объемная, скрывающая фигуру. От этого быстро устаешь, хочется разнообразия и стилистической игры. Самый простой прием — подпоясаться ремнем прямо поверх всех слоев одежды: аксессуар меняет силуэт и восприятие образа в целом, совсем по-новому расставляя акценты. Дизайнеры нередко этим пользуются, но именно в текущем осенне-зимнем сезоне показали всю палитру возможностей. Так, на показах Prada и Burberry тонкие ремни перехватывали кожаные плащи и шерстяные пальто-коконы: неброские сами по себе, они работали только на изменение фасона. А вот у Ludovic de Saint Sernin широкий кожаный пояс, почти корсет, сам по себе получается заметной деталью образа — можно сыграть на контрасте фактур.

Пышная баска

Еще один вариант акцента на талии, но уже в нарядном образе, — баска. Пышные воланы по низу топов и блуз были на пике популярности полтора десятилетия назад, теперь тренд родом из 2010-х возвращается, но не один-в-один, а в новом прочтении. Если раньше баску дополнял узкий лаконичный лиз вроде джинсов скинни и юбок-карандашей, то теперь дизайнеры предлагают носить их с расслабленными широкими брюками-палаццо. Чтобы не вышло слишком перегружено объемами, лучше ограничить цветовую палитру наряда монохромом (посмотрите на брючные костюмы в коллекции Christopher John Rogers) или классикой «белый верх, черный низ», как у Ashlyn. Получится хорошая смесь нарядности, небрежности и строгости.

Поднятый воротник

Еще немного о маленьких приемах, которые помогают сохранить легкость и экспериментальность в отношениях с одеждой даже в непростое зимнее время. Как правило, верхней одежды в наших гардеробах не так много, и не каждая может похвастаться десятком пальто под разные настроения. Хорошая новость в том, что даже одно-единственное любимое можно носить несколькими разными способами. Этой зимой, например, дизайнеры напоминают: отложной воротник поднимается, одновременно защищая от ветра и непогоды и придавая привычным предметам гардероба новый вид. Нередко нижняя сторона воротника сшита из другого материала, и возникает дополнительный цветовой акцент: так, у Dries Van Noten графитовый пиджак контрастирует с белой полоской воротника, а у Tod’s заметна разница фактур.

Конечно же, мех

Но все же зима — время шуб. Последние годы в модном сообществе дискуссия об этичности натурального меха была особенно острой, модные дома один за другим отказывались от его использования, и вместе с тем развивали альтернативные материалы: искусственный мех научились делать из конопляного волокна, лабораторного кератина и других необычных источников сырья. Дизайнеры и рады, и наступающей зимой предлагают носить как косматые шубы с длинным ворсом (такие мы видим у Michael Kors), так и классический вариант «под норку» (посмотрите на Fendi). Если целая шуба не для вас, то добавьте меховых аксессуаров — воротник, манто или муфту. Кстати, самым экологичным и этичным вариантом будет винтажный мех: повезло, если шуба досталась вам от бабушки, но если нет, многочисленные винтажные проекты вам в помощь.

Парадоксальное кружево

Несмотря на то, что зимой мы стараемся закутаться поплотнее в вязаный трикотаж, пальто и шубы, под теплыми слоями никто не мешает носить тончайший шелк и гипюр. Более того, дизайнеры поощряют ненароком демонстрировать кружевные детали в вырезах верхней одежды и пиджаков: как на показах McQueen и Dolce&Gabbana, пикантные гипюровые элементы нет-нет да и показываются — или даже нарочито демонстрируются. Тут есть также влияние еще одного большого тренда — неоготики, интерес к которой всколыхнулся в поп-культуре благодаря сериалу «Уэнсдей» и фильмам вроде «Носферату» и «Франкенштейн», и мрачные фантазии воплощаются в отсылках к викторианским силуэтам на подиумах. Тренд держится уже не первый сезон и явно не закончится нынешним, так что берем на заметку.

Гольфы по колено

У модных тенденций иногда бывает интересная эволюция. Так, в прошедшем весенне-летнем сезоне дизайнеры неожиданно вернули из небытия такой предмет гардероба как капроновые гольфы. Еще недавно мы скрывали их под длинными юбками и брюками, но с легкой подачи Миуччи Прады в Miu Miu все модники полюбили цветные гольфы в пару к длине миди и даже мини — они стали самодостаточным акцентом. Зимой, конечно, нужно делать поправку на погоду, и паутинчатый капрон уже не наденешь, поэтому на подиумах мы видим более плотные версии гольфов, от хлопковых, как у AKNVAS, до шерстяных, как у Louis Vuitton, и даже латексных, как в коллекции Gabe Gordon.

Геометричные юбки

Редко когда сезон приносит принципиально новый силуэт, который, к тому же, подхватывается не одним-двумя ключевыми брендами, а сразу целой плеядой. Но этой зимой мы видим на подиумах необычный вариант юбки-карандаша — с расширенной талией, в результате силуэт получается по-настоящему прямоугольным. Держатся такие юбки либо за счет крупных складок на поясе и жесткости материала, как у Prada и Tod’s с их кожаными юбками, либо за счет хитроумных внутренних конструкций, как, видимо, сделали дизайнеры Мари Адам-Линард и Дуран Лантинк для своих именных брендов Marie Adam-Leenaerdt и Duran Lantink. Чтобы уравновесить геометричный силуэт, верх лучше выбирать обтягивающий — лонгслив, водолазка или майка будут идеальны.

Весь зоопарк разом

Последние несколько сезонов мы наблюдали триумфальное возвращение леопардового принта на подиумы — звериный окрас, который еще недавно считался китчевым пережитком девяностых и начала нулевых, начал появляться в коллекциях интеллектуальных и нишевых брендов, сначала невзначай, отдельными мазками, потом уже повсеместно. Тренд подхватили масс-маркет бренды, что уже признак его живучести. Похоже, дизайнерам изрядно понравилась эта игра в зоопарк, и от сезона к сезону мы наблюдали увеличение «биоразнообразия»: к леопарду добавились тигр, зебра, крокодил и питон. В сезоне осень-зима 2025 наконец можно собрать полный зверинец, иногда в рамках одной коллекции или даже одного образа. Да, теперь можно носить разные анималистичные принты вместе, и это не будет чересчур! Но, если сомневаетесь, начинайте с отдельных элементов, и не прогадаете.

Цвет сахарной ваты

И пара цветных штрихов к пестрой палитре зимних трендов. Обычно к холодному времени года в коллекциях начинают превалировать темные, глубокие и благородные оттенки вроде малахитового, шоколадного и бордового (последний, кстати, в этом сезоне тоже очень в чести, но речь сейчас не о нем). И тут неожиданно на авансцену выходит светло-розовый — не тот, что задавал лейтмотив барбикора, но более нежный, немного детский, напоминающий о сахарной вате, зефире и чем-то неуловимо-праздничном. Chanel выпускают в этом оттенке несколько вариантов твидовых костюмов, Emilia Wickstead и Jil Sander показывают нарядные платья, а Miu Miu добавляют простые розовые лонгсливы в повседневные образы с офисными юбками, потому что зимние будни особенно требуют толики праздника.

Фиолетовый и контрасты

Но вообще трендовые цвета лучше всего работают даже не сами по себе, а в сочетаниях, дополнительных или контрастных. Один из ключевых оттенков сезона — фиолетовый (его мы видим в разных вариациях у множества брендов, от VIvienne Westwood до Altuzarra), и его дизайнеры предлагают оттенять контрастными цветами вроде травянисто-зеленого и светло-желтого. Так, у Gucci из-под фиолетового пальто видна неоново-зеленая оторочка шелковой юбки (кстати, помните про парадоксальный кружевной тренд?), а у бельгийской марки Meryll Rogge из-под холодного сине-фиолетового костюма выглядывают детали блузы в оттенке неаполитанской желтой. Получается очень свежо и даже как-то по-весеннему, потому что, будем честны, по весне начинаем скучать сразу после новогодних праздников.