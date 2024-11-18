«Хоронить меня — запрещаю»: у 20-летней Ирины Небоги обнаружили рак 4-й стадии

Блогер Ирина Небога, прославившаяся видео о жизни с онкологией, заявила, что у нее четвертая стадия рака. Она опубликовала в соцсетях результаты анализов, согласно которым в ее костях, вероятно, есть метастазы.

«Хоронить меня — запрещаю. […] Нет гарантий, что выжить можно со второй стадией или с четвертой. На моей памяти, все чаще всего отъезжали в мир иной от инфекции, на фоне убитого иммунитета. Гарантий в этом мире, как оказалось, нет вообще никаких. Но я не хочу просто так отдаваться смерти, я поборюсь», — написала Небога.

Девушка начала активно вести свой блог, когда в 16 лет ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. Она выкладывала в соцсети мотивационные ролики, делала забавные мемы и снимала видео про макияж. В 2021 году блогер объявила о своей победе над раком, занялась благотворительностью, а также поддерживала тех, кто нуждался в помощи при борьбе с заболеваниями.

В интервью ютуб-каналу «Пушка» Небога признавалась, что болезнь проявилась из-за генетической предрасположенности. Она лечилась в больницах Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Москвы. По ее словам, все, с кем она дружила в детском онкологическом отделении, умерли.

В июле 2024 года Небога сообщила, что после четырех лет ремиссии произошел рецидив. В августе блогер делилась кадрами после прошедшей операции на черепе — ей удаляли пораженную метастазами лобную долю. Теперь девушка планирует бороться с онкологией дальше.

«Уже однажды я ушла с того света, буквально. Как и в прошлый раз, у меня начинает включаться защитный механизм психики — чем хуже, тем сильнее я становлюсь», — добавила она.