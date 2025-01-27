«Кабинет галериста»: В Cube.Moscow открылись 12 новых выставок современного искусства

В пространстве Cube.Moscow открылись 12 новых выставок современного искусства. Самый крупный проект под названием «Кабинет галериста» представила галерея PA Gallery. На выставке показали объекты из личных собраний владельцев галереи, а экспозиция представляет собой линию времени, где можно проследить за тем, как менялись предпочтения коллекционеров и творчество независимых художников.

Также в пространстве можно увидеть новые персональные выставки Кати Рыбловой, Дмитрия Булныгина, Владимира Курдюкова, Маргариты Гущенец, Радмилы Мигулиной, Гора Чахала, Sasha Look, Марии Буглак и китайской художницы Цуй Е Е. Гости пространства смогут также увидеть совместный проект Никиты Ходака и Евгения Малышева, натюрморты Виктора Пономаренко и литографии Сальвадора Дали из серии Les diners de Gala («Ужин с Галой»).