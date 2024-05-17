Как проходит Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже. Фоторепортаж

С 16 по 19 мая в Манеже проходит Московская неделя интерьера и дизайна, ее тема — «Интерьер, в котором хочется жить». Выставочное пространство поделено на множество зон-инсталляций, оформленных в разных стилях участников Недели. В 2024 году свою продукцию представили более 750 производителей мебели и декора из России и других стран. Помимо предметов интерьера, на Неделе выставлены произведения искусства, которые можно вписать в жилые пространства. На выставке также можно послушать лекции от экспертов индустрии, принять участие в мастер-классах и проконсультироваться с дизайнерами. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже RTVI.