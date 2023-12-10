В Манеже с 9 по 12 декабря проходит Московская неделя красоты. У посетителей выставки есть возможность познакомиться с российскими и зарубежными брендами косметики, а также товарами для здоровья и красоты. Как проходит Московская неделя красоты — в фоторепортаже RTVI.

Собственную продукцию в рамках выставки представили более 450 производителей из России и других стран. Свои стенды на Московской неделе красоты есть, в частности, у таких известных брендов, как Don’t Touch My Skin, Divage, Mixit, Vivienne Sabo и др. Посетители могут купить понравившиеся средства, протестировать бьюти-гаджеты, проконсультироваться с косметологами. Также в рамках Московской недели красоты проходят выступления визажистов, предпринимателей и экспертов wellness-индустрии.

Среди прочих свою продукцию на выставке представили участники программы «Сделано в Москве». Представитель проекта Александра Бондарь рассказала RTVI, что инициатива направлена на поддержку московских производителей в различных сферах. В рамках программы столичным предпринимателям предлагаются различные инструменты продвижения: участие в выставках, размещение витрины на сайтах проекта, фото- и видеосъемка продуктов и др.