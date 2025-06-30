В Красноярске с 25 по 29 июня прошла Сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR. В этом году в ярмарке приняли участие 43 художника и арт-группы, 5 галерей и 6 брендов предметного дизайна из 14 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

За все дни работы ярмарки было продано более 425 работ на сумму более 8,1 млн. Среди самых дорогих проданных работ «Пробуждение фантомов» Саши Савиной (300 тыс. руб), «Werefolf» Игоря Тишина (250 тыс. руб), работа из проекта «Невидимое поле» Азата Басырова на стенде галереи MIRAS Art Gallery (300 тыс. руб.), «О009 Дотор / Внутренний Желудок говяжий» Амгалана Ринчинэ (200 тыс. руб), серия работ «Ремонт часов» арт-группы «Фрукты» (150 тыс. руб). Диапазон цен на ярмарке начинался с 700 руб и завершался 500 тыс. руб, самая дорогая работа смотра «Она» Маши Н. (Иркутск) осталась непроданной.

Ярмарку, проходившую в креативном кластере «Квадрат», посетило более 5,7 тысяч гостей. В рамках образовательной программы состоялось 19 событий, включая лекции и мастер-классы. Мероприятия посетили более 1500 человек.

До конца лета в Красноярске будет действовать специальный проект SCAN CITY, объединяющий более 20 площадок города, на которых будут представлены работы красноярских художников в формате pop-up экспозиций. В параллельной программе SCAN FAIR в Музейном центре «Площадь Мира» до 31 августа будет проходить персональная выставка Элины Гусаровой.