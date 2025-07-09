По данным опроса, 45% российских потребителей за последний год покупали органическую косметику, ориентируясь при этом в основном на соответствующую маркировку. Однако только четверть покупателей (25%) действительно изучают состав продукции перед покупкой. Об этом говорится в совместном исследовании Центра Роскачества и Natura Siberica.

Наибольшим спросом пользуются шампуни и бальзамы (18%), средства для ухода за кожей (14%) и гели для душа (13%). Основными причинами выбора органической продукции стали:

— Забота о здоровье (главный мотив)

— Экологическая ответственность

— Следование тренду на натуральность

Исследование показало, что потребители 25-40 лет, составляющие основную целевую аудиторию, часто доверяют производителям без детальной проверки состава. Участники фокус-групп выразили скепсис, считая, что любой бренд может указать на упаковке «organic», независимо от реального содержания.

Также выяснилось, что 72% респондентов не различают понятия «органическая» и «натуральная» косметика. Ключевое отличие заключается в том, что органическая продукция требует сертификации всего производственного цикла, включая выращивание сырья, тогда как для натуральной косметики таких строгих стандартов не существует.

Большинство участников опроса заявили, что ожидают усиления государственного контроля за достоверностью маркировки и поддержки действительно экологичных брендов.