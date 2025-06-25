Ким Кардашьян выступит продюсером фильма о куклах Bratz. Об этом сообщает Deadline.

Студия Amazon MGM выиграла тендер на экранизацию истории о знаменитых куклах. Над сценарием уже работают Чарли Полинджер и Люси Маккендрик. Источники Deadline также сообщают, что Кардашьян может сыграть в будущей картине злодейку.

После оглушительного успеха фильма «Барби» в 2023 году кинокомпании начали активно искать другие культовые игрушечные бренды, способные повторить этот триумф. Бренд Bratz идеально соответствует этим критериям и обладает всеми шансами на глобальный кинематографический успех.

На сегодняшний день продано более 200 миллионов кукол Bratz по всему миру, что делает этот бренд одним из самых популярных в индустрии игрушек. Кроме того, Bratz демонстрирует беспрецедентный уровень вовлеченности аудитории — бренд лидирует по показателям взаимодействия в социальных сетях среди всех игровых брендов мира.

Режиссерский и сценарный дебют Полинджера «Чума», спродюсированный Люси Маккендрик и с Джоэлом Эдгертоном в главной роли, недавно был тепло принят на показе в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Теперь он готовится писать сценарий и снимать «Маску Красной смерти» для A24 и Picturestart, где выступит продюсером вместе с Маккендрик. Тем временем Маккендрик находится на этапе препродакшена своего фильма «Клыки», который она сама написала, будет режиссировать и играть в нем вместе с Тони Коллетт и Эдгертоном. Полинджер выступит продюсером проекта.