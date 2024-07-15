Фестиваль нового российского кино, короткометражки под открытым небом, фолк-хоррор и байопик о самой знаменитой вдове, САП-прогулки, шоу-мюзикл на воде, Малевич в лесу, кинодебют футболиста Дзюбы, путешествие в прошлое клубной культуры и многое другое: что посмотреть и куда сходить с 15 по 21 июля — в материале RTVI.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“, включая огромный бассейн глубиной 14 метров, длиной 50 метров и шириной 30 метров, мы можем воплотить этот мир в живую картину более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

«Горький fest»

В Нижнем Новгороде до 18 июля проходит фестиваль нового российского кино «Горький fest». В конкурсную программу вошли 17 фильмов, премьеры которых состоятся в рамках киносмотра. Из полнометражных игровых фильмов представлены «Ячейка общества» Алены Званцовой, «Король Лир» Сергея Потапова, а также экспериментальные ленты «Я тебя слышу» Вахтанга Жоржолиани и «Рэдрам» Ирины Эстерлис.

В конкурсе участвуют полнометражные документалки «Рейв внутри» Виталия Афанасьева и «Против ветра» Татьяны Соболевой (о борьбе с экологической катастрофой на севере Дагестана), а также короткометражный док «Там, где наш дом: Хакасия» Владимира Тарасова и Дмитриия Квашина — сиквел альманаха «Там, где наш дом», рассказывающий о неординарных жителях российских регионов.

«Одержимая»

18 июля в российский прокат выйдет фильм-обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля — фолк-хоррор «Одержимая» (Des Teufels Bad). Действие происходит в Австрии XVIII века. Агнес (Аня Пляшг) выходит замуж за Вольфа (Давид Шайд), но чувствует себя чужой в семье. В свободное время она гуляет по лесу и находит святилище с телом казнённой женщины. Страх не мешает Агнес ощутить жалость к убитой и странную связь с ней. Героиня все больше погружается в себя, а вокруг нее начинает твориться нечто жуткое.

«Мадам Клико»

В российский прокат 18 июля выйдет байопик «Мадам Клико» о создательнице самого известного в мире шампанского Veuve Clicquot («Вдова Клико»). Сценарий написан по мотивам книги Тилар Маццео, которая посвятила дому Клико целое исследование — «История винной империи и ее императрицы».

Барбе-Николь Клико, потерявшей горячо любимого мужа в эпоху Наполеоновских войн, пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес в тяжелые для него времена. Эта обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского и стала легендой еще при жизни.

САП-прогулки El Capulco 0.0

В Москве, Геленджике и Нижнем Новгороде в течение июля устраивают авторские САП-прогулки. Маршруты от El Capulco 0.0 построены так, чтобы встречать закат на воде. Перед стартом все участники проходят инструктаж и получают набор напитков для дегустации.

«Малевич в лесу»

17 июля в Парке Малевича близ деревни Раздоры в Одинцовском городском округе Подмосковья открываются новый маршрут «Малевич в лесу» и экспозиция, посвященная переосмыслению традиции искусства в парках. В нее войдут девять новых объектов от художников Аллы Урбан, Александра Константинова и творческого дуэта «МишМаш». Кураторами проекта выступили Ксения Новохатько и Ирина Горлова.

«Центральный лесной Оракул», серия из шести арт-объектов «Субтитры» авторства «МишМаш» и «Хоровод» Аллы Урбан созданы специально для Парка Малевича с учетом своеобразия его ландшафта и пространства. Сделанный в 2008 году для частного владения «Акведук» Александра Константинова до сих пор ни разу не показывали публике. Маршрут «Малевич в лесу» также включает «Встречу» Аллы Урбан и «Цветные деревья» Александра Константинова, расположенные в глубине парка.

Pianissimo

С 16 июля по 14 августа в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет летний фортепианный фестиваль Pianissimo. Его посетителей ждут концерты нового поколения исполнителей отечественной и зарубежной фортепианной музыки из Италии, Китая, Колумбии, России, Турции, Чили и Южной Кореи.

«Фестивали Pianissimo традиционно собирают яркую палитру молодых звезд пианистического мира. Летний сезон этого года не стал исключением: Южная Америка, Азия, Европа и Россия — отличная возможность услышать музыкантов из разных стран в рамках одной серии концертов», — рассказал основатель фестиваля Алексей Городнев.

«Краткий курс экс-центричной жизни»

В Доме культуры «ГЭС-2» до 27 июля проходит кураторская кинопрограмма «Краткий курс экс-центричной жизни». В нее вошли фильмы режиссеров с разными взглядами на кинематограф — от Бориса Барнета, Сергея Юткевича, Дороти Арзнер и тайваньца Кинга Ху до Жан-Люка Годара, Жуана Сезара Монтейру и отца бразильского cinema marginal Рожериу Сганзерла. «Краткий курс» предлагает всмотреться в природу жеста и эксцентрики в кино на примерах разных жанров, эпох и степеней свободы, доступных режиссерам.

Фестиваль Уличного Кино

16 июля в кинотеатре «Иллюзион» состоится торжественное открытие XI Фестиваля Уличного Кино. Показы фильмов конкурсной программы пройдут в более чем 1200 населенных пунктах. Короткометражные ленты будут показывать до сентября на улицах, набережных и площадях. Зрителей ждут картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

В этом году в жюри вошли режиссеры Клим Шипенко («Холоп», «Вызов», «Текст»), Олег Трофим («Лёд», «Майор Гром») и Алексей Нужный («Бременские музыканты», «Огонь»), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачёва.

«Добро пожаловать в клуб»

В центре «Зотов» продолжает работу выставка «Добро пожаловать в клуб», посвященная эпохе становления современной клубной культуры и ее связям с наследием конструктивистов. Здесь можно с головой погрузиться в отечественную историю досуга — от рабочих клубов до первых рейвов.

Посетителей ждет знакомство с проектами ночных клубов от студентов Архитектурной школы МАРШ и макетами конструктивистских клубов для трех постиндустриальных московских территорий — Бетонного завода на Нагатинской набережной, береговой линии Южного речного порта и территории бывших складов-пакгаузов Ленинградского вокзала.