16 июля в Нижнем Новгороде прошла церемония окончания кинофестиваля «Горький fest». Всего в конкурсе участвовало 19 работ, среди них были как игровые, так и документальные картины. RTVI публикует результаты конкурсной программы:

Лучший фильм — «Колхандра», реж. Кирилл Верхозин;

Лучшая режиссура — «Хрупкое», реж. Максим Аньшин;

Лучшая драматургия — «Тени Москвы», реж. Валерий Переверзев;

Лучшая актерская работа — актер Олег Выходов в фильме «Забор» (реж. Лев Евлампиев);

Диплом жюри — «Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк», реж. Павел Скоробогатов;

Лучшее изобразительное решение — оператор фильма «Обрыв» Алина Чеботарева (реж. Семен Грицай);

Лучшее музыкальное решение — «Конец концов», реж. Антон Бильжо, Альфия Хабибуллина;

Приз зрительских симпатий — «Спасибо. Хорошего вечера!», реж. Константин Денискин;

Специальный приз «За смелость и оригинальность» Общества «Рыбаки & охотники» — «Теплая жизнь», реж. Никита Журавлев.

Оценивали картины члены жюри: режиссер Алексей Герман-младший, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев, актриса Ольга Сутулова и кинокритик Егор Москвитин. Также на церемонии приз за вклад в развитие современного российского кино получил сценарист Андрей Золотарев.