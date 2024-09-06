Книжная ярмарка и пляжная вечеринка. Куда сходить в Москве с 6 по 8 сентября

Выставка любви, Международная книжная ярмарка, фестиваль документального кино, пляжная вечеринка, картина Каннского кинофестиваля и выставка световых инсталляций. Куда стоит сходить в Москве с 6 по 8 сентября — в материале RTVI.

«Московская международная книжная ярмарка»

С 4 по 8 сентября в Экспоцентре проходит Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) и Московская международная книжная детская ярмарка (ММКДЯ).

Издательства подготовили разнообразную программу: лекции, мастер-классы и встречи с писателями. Кроме того, они представят свои новые книги — бестселлеры, а также поделятся информацией о трендах в современной литературе.

«От утопии к театру»

С 6 сентября по 19 января в центре «Зотов» пройдёт выставка «От утопии к театру». Её организаторы — центр «Зотов» и Бахрушинский музей.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда — русского и советского театрального режиссёра, актёра и педагога. В экспозиции представлен «конструктивистский» период творчества знаменитого театрального реформатора XX века.

Посетители выставки смогут увидеть пять спектаклей Мейерхольда, созданных им в период с 1922 по 1924 год. Эти постановки демонстрируют новаторский подход мастера к актёрской игре, оформлению сцены и взаимодействию со зрителями.

«Любовь. От и До»

До 29 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой 13 комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление».

Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое любовь, и поразмышлять, какой она может быть.

«Природа будущего»

С 6 сентября по 17 ноября в центре современной культуры «Солодовня» проходит новая персональная выставка Аси Заславской «Природа будущего». Экспозиция, в которую вошло более 20 новых работ, посвящена размышлениям об избирательности памяти.

Художница взяла за основу архив малоизвестного советского художника Геннадия Мишенева и эмоционально исследовала его, создав свой первый персональный проект, в котором есть герой и связанный с ним сюжет.

«Докер»

С 5 по 15 сентября в Москве проходит 10-й Международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году в программе кинофестиваля 56 фильмов из 30 стран, девять номинаций в трёх конкурсных программах.

Кроме того, запланированы дискуссии с авторами, психологами и журналистами, специальные секции, посвященные информационным технологиям и ментальному здоровью, а также детская космическая программа.

«Yauza x El Capulco 0.0»

В Yauza Place 7 сентября пройдёт прощальная вечеринка с летом, организованная совместно с El Capulco 0.0.

Гостей мероприятия ждёт незабываемый вечер с пляжными декорациями, курортной атмосферой, зажигательными ритмами от Romey, Digital Ivan, Mark Schedrin, Nika Kubrak и акустическое выступление группы «БАЗАР». В специальной зоне стритфуда посетителям вечеринки будут предложены закуски, вдохновлённые латиноамериканской кухней, которые никого не оставят равнодушными.

«Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве продолжается международная выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». Проект посвящен влиянию творчества Казимира Малевича на искусство ХХ века. Экспозиция делится на две истории. Первая рассказывает о том, как пространство творчества выходит за пределы небольшого квадрата холста и разрастается до масштабов здания Дома культуры. Вторая — о взаимоотношении произведения и зрителя за последние полтора века, в ходе которых шедевры перестали играть главную роль.

«Мир искусства Бориса Усова»

С 5 сентября по 3 ноября в Центре Вознесенского будет проходить выставка, посвящённая памяти Бориса Усова (1970—2019) — поэта, художника и лидера групп «Соломенные еноты» и «Зверье». Впервые будет представлен полный архив его работ.

Проект продолжает исследование поэзии и музыки и открывает новую серию выставок, посвящённых поэтам-музыкантам. Кураторами выставки являются Максим Парфенчиков и Макар Ушаков.

14 новых выставок современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow проходит 14 выставок современного искусства. Среди них выделяется масштабная экспозиция световых инсталляций «Элемент», представленная галереей ЛУЧ. В рамках выставки можно увидеть работы таких студий, как INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художников Ивана Калиничева и Александра Соколова.

Кроме того, в арт-пространстве можно увидеть персональные выставки Ани Жёлудь, Марии Высотской, Веры Петровской, Александра Чемакина, Алины Светкиной, Катерины Lime Blossom и Константина Чиркова. Также в Cube.Moscow представлены коллективные выставки и pop-up проекты.

«Черный пес»

В центре «Зотов» 8 сентября состоится специальный показ фильма «Черный пес». Действие картины разворачивается на краю пустыни Гоби, куда в период проведения Олимпийских игр в Китае отправляли бездомных собак. Главный герой картины — Лан, только что вышедший из тюрьмы.

В умирающем поселении Лан знакомится с бездомной собакой, за поимку которой была назначена награда. Животное агрессивно вело себя, нападало на людей и кусало их. Однако Лану удаётся не только приручить пса, но и стать его другом. В ответ собака помогает Лану, когда на него нападают.

После просмотра фильма в «Зотове» пройдёт обсуждение ленты с кинокритиком Катей Долининой.

Eigengrau

C 5 по 28 сентября в галерее ART&BRUT проходит персональная выставка художника Николая Моргунова Eigengrau («Внутренний серый»).

На выставке представлено более 20 работ мастера смешанных техник. Экспозиция составлена таким образом, что посетители смогут увидеть, как одна работа вдохновляет на создание следующей, или как происходит переосмысление предыдущей идеи.

Кроме того, на выставке звучит музыка, созданная перформером Ярославом Вялых (Linja).