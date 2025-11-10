Кроссовки Virginia Adistar Jellyfish, созданные Фарреллом Уильямсом в сотрудничестве с Adidas, удостоены главной награды премии FN Achievement Awards 2025 в номинации «Обувь года». Об этом сообщает WWD. Церемония вручения наград, известная как «обувной „Оскар“», состоится 3 декабря в Нью-Йорке.

Фаррелл Уильямс рассказал о концепции дизайна: «Я мечтал об обуви, которая ощущалась бы живой, что-то, что движется как вода, обладает своим собственным ритмом, энергией и свечением. Virginia Adistar Jellyfish начиналась как смелая идея, которую мы постоянно развивали, совершенствовали, пока она не стала реальностью. Я хотел, чтобы она ощущалась текучей, футуристичной и свободной — не просто очередной парой обуви, а живым дизайном».

Кроссовки Jellyfish стали результатом более чем годовой работы и представляют собой сочетание инновационного дизайна и культурного значения. Первая цветовая гамма оранжевого оттенка поступила в продажу в августе, а последняя синяя версия была представлена в прошлом месяце в Лас-Вегасе.

Майкл Этмор, главный бренд-директор Fairchild Media Group, отметил: «Партнерство Фаррелла с Adidas продолжает переопределять возможности творческого сотрудничества в обувной индустрии, раздвигая границы как в дизайне, так и в сторителлинге. Virginia Adistar Jellyfish отражает его уникальную способность соединять культуру, сообщество и мастерство».

Среди других лауреатов премии — Томми Хилфигер, который получит награду за жизненные достижения. В числе награжденных также значатся Ронни Файг («Человек года»), компания Wolverine Worldwide («Компания года»), Нина Кристен («Дизайнер года») и Nordstrom («Ритейлер года»). Бренд года по версии премии — Jordan Brand, а лучшей коллаборацией признана работа New Balance x Miu Miu. Теннисистка Коко Гауфф отмечена как «Стильный инфлюенсер года», а премию «Восходящий талант» разделили Юргита Дилявичюте и Деница Бумбарова. В Зал славы включены Майкл Гринберг, Лора О’Брайен, а также Массимо и Сабрина Бонини.