В Доме культуры «ГЭС-2» открылся проект, который невозможно просто «посмотреть» — в него нужно войти, как в воду. Выставка «Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди» — это не просто ретроспектива, а попытка оживить философию одной из самых радикальных архитекторов XX века. Бразильянка итальянского происхождения, Бо Барди создавала не здания, а социальные инструменты: её Sesc Pompéia в Сан-Паулу (бывшая фабрика, ставшая культурным центром) доказал, что бетон может быть демократичным, а музейные залы — местами для живого общения.

Теперь эта энергия — в Москве. Центральный элемент — инсталляция на Проспекте: зеркальная «река» из тысяч открыток с животными (вспомните её «Звериное лото»), окружённая артефактами из параллельной реальности Бо Барди. Здесь и её знаменитые стеклянные станки для картин, и абсурдистская свинья Полошон из театральной постановки, и мачты, напоминающие о карнавалах Баии. Каждый объект — не экспонат, а приглашение к диалогу: можно выловить открытку удочкой, прикоснуться к деревянным конструкциям, почувствовать себя участником её вселенной.

Также на выставке представлены чертежи, фотографии, эскизы, раскрывающие метод архитектора, которая видела в каждом проекте «не дом, но среду». Особый интерес вызывают редкие кадры строительства Sesc Pompéia, где рабочие становились соавторами — например, создали того самого гигантского муравья-листореза по её эскизу на салфетке.

Бразильская утопия выплеснется и на улицы: у «ГЭС-2» появится «Палисадник» с тропическими растениями — зона, где можно работать, отдыхать или просто наблюдать, как идеи Бо Барди о «публичном пространстве для всех» материализуются в московском контексте. Этот проект — не про архитектуру как таковую. Он про то, как искусство может растворять границы: между странами (Бразилия—Россия), между дисциплинами (театр—дизайн—урбанистика), наконец, между зрителем и творцом. Выставка продлится до 15 сентября.