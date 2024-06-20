Малевич, Кандинский и Баския. В «ГЭС-2» открылась масштабная выставка «Квадрат и пространство»

20 июня в Доме культуры «ГЭС-2» открылась новая масштабная выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». В экспозиции представлено более 200 произведений искусства — в частности, оригинальные работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Эрика Булатова, Пабло Пикассо, Жан-Мишеля Баския и многих других значимых для истории мирового искусства художников.

Кураторами проекта выступили бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и куратор 50-й Венецианской биеннале Франческо Бонами. По их словам, выставка посвящена не столько Малевичу, сколько вкладу российских художников в искусство двадцатого века. Экспозиция начинается с «Черного квадрата» Малевича и «Черного моря» Ивана Айвазовского — таким образом кураторы показывают преемственность поколений авторов. «Идеи авангарда в России возникли не под влиянием французских художников, а были рождены как Афина из головы Зевса», — подчеркнула Трегулова.

Выставка состоит из 12 разделов: «Пролог», «На пути к «Черному квадрату», «От изображения к чистому цвету», «Цветопись», «Город», «Конструкция», «Символ и жест», «Интерлюдия», «Человек», «Игра с квадратом», «Минимализм и оп-арт», «Пространство жизни и искусства». Также в рамках экспозиции представлены две тотальные инсталляции: работа Владимира Селезнева, представляющая собой светящийся город из мусора, и проект Ильи и Эмилии Кабаковых «Случай в музее или музыка воды». Выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» продлится до 27 октября.