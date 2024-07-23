Mattel выпустили первую куклу Барби с нарушением зрения

Компания Mattel представила новую модель Барби, которая стала первой в истории бренда куклой с нарушением зрения. Для создания реалистичного образа Mattel сотрудничала с Американским фондом незрячих людей.

«Мы понимаем, что Барби — это гораздо больше, чем просто кукла. Она олицетворяет самовыражение и помогает детям почувствовать свою принадлежность миру», — отметила Криста Бергер, старший вице-президент Barbie.

В комплекте с куклой идут солнцезащитные очки и трость, которую используют незрячие люди. Локти оснащены шарнирами, чтобы кукла могла управлять своей тростью в движении. Взгляд модели направлен вверх и в сторону, что, по словам производителя, «точно отражает иногда отличающийся взгляд незрячего человека». Упаковка также подобрана для людей с нарушением зрения — на ней слово «Барби» написано шрифтом Брайля.

Кроме того, Mattel выпустили первую темнокожую куклу с синдромом Дауна в сотрудничестве с организацией National Down Syndrome Society. Обе куклы являются частью коллекции Barbie Fashionistas, которая включает в себя кукол с разными типами тела, цвета кожи и прическами.