Lifestyle
30.05.2024 / 22:15

На «Мосфильме» наградили победителей Национальной премии интернет-контента

На «Мосфильме» наградили победителей Национальной премии интернет-контента
Элиза Данте / RTVI

На киностудии «Мосфильм» 30 мая прошла церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ). Мероприятие посетили российские блогеры, актеры, кинематографисты и креаторы.

В рамках церемонии призы получили интернет-проекты, фильмы и сериалы.


Победители в номинациях Национальной премии интернет-контента ИРИ:

«Игровой фильм» — «Повелитель ветра»;

«Сила в правде» — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»;

«Игровой сериал до 25 минут» — «Политех»;

«Игровой сериал более 25 минут» — «Плейлист волонтера»;

«Дебют» — короткометражный фильм «Премия»;

«Видеоконтент до трех минут» — Yan Dilan (Артур Диланян) «Пушкинская карта» из цикла «Разберись»;

«Социально-просветительский проект» — портал помощи подросткам и их родителям «Пацаны меняются»;

«Короткометражный фильм» — «Тренер»;

«Музыкальный трек» — Максим Фадеев и Маша Гулевич «Скажите детям»;

«Non-scripted проект» — шоу талантов «Залетай в тренды 2»;

«Документальный проект» — «Романовы. Последнее слово»;

«Блог» — блог Юлии Меньшовой «Сама Меньшова»;

«Проект учитель года» — сериал «Крутая перемена».