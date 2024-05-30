На «Мосфильме» наградили победителей Национальной премии интернет-контента

На киностудии «Мосфильм» 30 мая прошла церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ). Мероприятие посетили российские блогеры, актеры, кинематографисты и креаторы.
В рамках церемонии призы получили интернет-проекты, фильмы и сериалы.
Победители в номинациях Национальной премии интернет-контента ИРИ:
«Игровой фильм» — «Повелитель ветра»;
«Сила в правде» — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»;
«Игровой сериал до 25 минут» — «Политех»;
«Игровой сериал более 25 минут» — «Плейлист волонтера»;
«Дебют» — короткометражный фильм «Премия»;
«Видеоконтент до трех минут» — Yan Dilan (Артур Диланян) «Пушкинская карта» из цикла «Разберись»;
«Социально-просветительский проект» — портал помощи подросткам и их родителям «Пацаны меняются»;
«Короткометражный фильм» — «Тренер»;
«Музыкальный трек» — Максим Фадеев и Маша Гулевич «Скажите детям»;
«Non-scripted проект» — шоу талантов «Залетай в тренды 2»;
«Документальный проект» — «Романовы. Последнее слово»;
«Блог» — блог Юлии Меньшовой «Сама Меньшова»;
«Проект учитель года» — сериал «Крутая перемена».