На Винзаводе открылась масштабная выставка «Чего ты боишься?»

23 мая в Центре современного искусства Винзавод открывается новая масштабная выставка «Чего ты боишься?». В ней приняли участие 28 молодых художников-выпускников «Открытых студий» Винзавода. Куратором проекта выступила Елена Селина.

Выставка проходит в пространствах Цеха Белого и Цеха Красного, так как поделена на две части: в первой представлены проекты художников, которые визуализируют свои персональные страхи, а во второй — работы, авторы которых показывают способы преодоления своих кошмаров. «Все художники меня очень порадовали тем, что все они — невероятно честные. Мое поколение, поколение художников на десять-двадцать лет раньше, — все мы немного „лгучие“, чего-то недоговариваем. А здесь я столкнулась с людьми, которые абсолютно спокойно и свободно говорят очень интимные вещи», — поделилась куратор выставки.

«Чего ты боишься?» — часть проекта «Гравитация», в рамках которого ежегодно будут открываться новые выставки. По словам основателя ЦСИ Винзавод Софьи Троценко, этот цикл представляет попытку создать антологию российского современного искусства. «Выставочный называется „Гравитация“, так как он, словно сила притяжения. Он про стабилизацию в нашем активно меняющемся мире, про нечто, что должно стать центром притяжения для всех нас через современное искусство», — объяснила она.