22 июня в новом пространстве Spectra gallery на Воробьевых горах открылась интерактивная выставка «Искусство.Культура.Спорт». Проект посвящен теме взаимосвязи искусства и спорта в контексте современной культуры. В экспозиции будут представлены работы, созданные в разных техниках: графика, фотография, текстиль, живопись, граффити, настенная роспись.

В своих работах авторы исследуют субкультуру, образованную вокруг спорта, рассматривают ритуалы и сообщества, показывая, как увлечение спортом становится способом идентификации себя и своих единомышленников. Публичная программа включает артист-токи, лекции, перформансы и воркшопы с участием современных уличных художников.

«Выставка демонстрирует, как спорт и искусство развиваются и создают диалог в рамках современной культуры. Уличные виды спорта, вышедшие за пределы тренировочного процесса, сформировали полноценные субкультуры со своей идеологией, модой и образом жизни. Эти субкультуры активно взаимодействуют с уличным искусством и граффити, создавая уникальное культурное пространство, где спорт и искусство постоянно цитируют и апроприируют друг друга», — рассказывает куратор Като Бородина.

Выставка продлится до 31 июля.